看懂武漢包機演變！確診台商引爆兩岸攻防...關鍵三轉折促「準橫濱模式」

▲第二批武漢台商返台，穿藍色隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

首批武漢包機自2月3日返台後，爆出「1例確診台商」和突襲名單爭議，後續包機引爆兩岸角力。經1個多月協商，由台灣華航、大陸東航執飛的2架包機在10日啟動，回顧這條「包機時間軸」，可說是經過「關鍵三大轉折」。最終，透過「準橫濱模式」讓361位台人返家，也是蔡政府上任來，兩岸「溝通」的新突破。

關鍵三大轉折，從時間軸來看，首先是「名單方面」。從最後一刻的「突襲式名單」，改為我方先提供121位急需返台人員，再經溝通與檢疫排查，確認最終我方能夠接受的名單；第二是「包機形式」，原本由東航執飛，兩岸協商後，同意由我華航與大陸東航共同執飛；第三是「台灣派醫護人員赴武漢」，確保檢疫全程符合要求，最大程度削減民眾防疫疑慮。

▲第二批武漢台商包機，首架華航班機迪台後，進入機棚關門檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

綜上所述，3月10日啟動，於10日深夜、11日清晨抵達的第二批兩包機，與2月3日首梯包機相比，不但基本按照「準橫濱模式」進行，更創下蔡政府執政以來，基於對等原則、人道精神下，在兩岸溝通上的重要突破。而回顧迄今三架包機，其時間軸可分成四大段，每段均環環相扣。

首批包機爭議多

時間回顧2月3日，首批武漢包機由東方航空執飛，登機全程由陸方人員負責檢疫，最後搭載247名乘客，於深夜11時47分抵達桃園機場。但起飛前，爆出「名單突然多了3個人」等爭議，抵台後有1人確診，後續更因陸方認為我指揮中心不願公布其身分，認為可能「有鬼」，以致影響後續兩岸溝通。

隨後，陸方原訂2月5日、6日起，陸續載運5班次約979台人返台計劃暫緩，我方則在2月9日，提出一批121人「優先名單」，但陸方未妥協，我陸委會更於2月11日爆出「小明的故事」，引起輿論對陸配和陸配子女的關注。

2月14日，有滯留湖北台人家屬至陸委會外陳情，面對外界關心二批包機進展，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，中方拒絕合作，甚至再三強調要以東航密集執行近千人次運輸任務，但事實證明，首次包機執行在防疫作為上仍需加強改善；國台辦當日以3000字長文，描述兩岸協商過程回應，批評陳時中說謊，並稱民進黨「以疫謀獨。」

2月18日，首批246名台商解除隔離返家，同日湖北台胞再提請願，曝光多封滯留學童寫給蔡英文的信件，表示「我要上學」、「我想回家。」

▲滯留湖北小朋友寫信給蔡英文，表達回家訴求。（圖／湖北台胞返台救援會長提供）

橫濱模式確定

2月21日，日本橫濱港外的鑽石公主號台灣民眾，順利搭專機返台後，「橫濱模式」成為我方對海外民眾返台基本立場；後於24日經成都返台的滯留湖北血友病童、陸配母親，台灣方面也配醫護人員隨行，搭我長榮返台，也被視為「準橫濱模式。

2月27日，國台辦再度發聲，表示已同意由中華航空、東方航空共同執行任務，並統計有返台需求的滯留人員已達1148人，據有迫切的返台就醫、上學、上班等需求，但遭台灣方面拒絕；同日，我中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，陳時中繼續擔任指揮官，並強調我方弱勢優先、檢疫優先、量力而為的包機原則。

在此之前，大陸未同意我華航「撤僑專機」與醫護人員隨行，被解讀是牴觸陸方「一中原則」，也避免我官員赴陸行使公權力，因此以首批247名為例，就是以「春節加班機」模式專案包機返台。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

兩岸官方溝通一度激化

3月3日，經《ETtoday新聞雲》獨家掌握，滯留湖北台灣民眾擬提告蔡英文政府違憲，行政院長蘇貞昌回應，「卡關就是卡在中國」，強調我防疫、弱勢優先立場，後遭國台辦批評為「蘇氏謊言」，引發兩岸溝通關係陷入緊張；到了3月3日晚，滯留武漢市台商收到台辦通知，要求進行核酸檢測，認為應與包機成行有關。

3月9日，經涉台人士透露，武漢2包機有譜，將於10日啟動，由台灣華航、大陸東航共同執飛，並經收到通知的台商證實，第二批包機終於促成；陳時中並於10日公布包機歸則，包括2機間隔時間、我醫護隨行細節等。

第二批包機終敲定

3月10日，滯留湖北台灣民眾於下午抵達武漢天河機場後，首台華航包機因18人拒絕配檢疫、11人未報到、4人因體溫因素下機後，延遲4個小時至晚間9時43分起飛，11時37分降落桃園機場，東航於隨後11日半夜，02時08分起飛，清晨04時08分同樣抵達桃機，期間雖一度傳出東航認為戴口罩即可、台人不用穿防護衣的訊息，所幸後經確認，東航在登機時已有備妥防護衣予人員穿著，符合我方防疫要求。

經統計，華航、東航2包機分別載回169人、192人，共361名乘客。起飛之前，第二批包機華航原預計載回202人，由我方檢疫小組完成健康評估（4名醫師、9名護理師）；東航則將載回205人，由陸方檢疫人員完成健康評估，並由我方隨機檢疫小組派員共同返台（1名醫師、2名護理師）。

▲武漢台商返台穿隔離衣搭車離開。（圖／記者林敬旻攝）

對於實際人數減少，據大陸官媒《新華社》報導，有三大原因，分別是有旅客在登機因檢疫未過被拒、另有人不願意回台隔離14天未報到、還有陸配因子女無法返台，選擇留下。

整晚坐鎮指揮的陳時中於11日早記者會上說明，溝通的困難非常多，至於有些民眾未登機，沒有訪問到當事人，無法之到真正原因，但我們表達擔憂，「將心比心」；至於人數減少後未允許候補名單，係因事先掌握名單相當重要，才能做出最安全的安排。目前，361名滯留湖北返台民眾，均已入住北部檢疫所，進行14天隔離。

►他奶奶的美麗小秘訣