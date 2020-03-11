彰化鄰長夫妻搭華航包機返台　搭機前一刻仍家中聯繫！落地報平安

▲武漢包機返台，1穿隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮1名鄰長與陸配妻子，農曆春節前搭機返湖北探視病危的老父親，卻因新冠肺炎滯留1個多月，10日終於搭乘華航包機返台；該鄰長2月間有2次返台機會卻落空，深怕事件重演，從昨天早晨出發到晚間到達打了多次電話回家，家人也一直守候在電話旁，一直到深夜11點多確定抵台，這才鬆了一大口氣。

鄰長夫妻為了探視重病父親前往湖北，留下3名未成年的小孩給84歲的老母親照顧，最小的這個月才剛滿周歲，滯留期間有2次被通知返台，但都落空，鄰長夫妻為了家中的老人小孩都非常焦急，寫3頁長信用微信傳給里長，希望里長能替他發聲想辦法。

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▲鄰長夫妻用微信告知里長不能回台。（圖／記者唐詠絮翻攝）

里長為了鄰長夫妻返台是否順利，一直放不下心，也一直打電話關切，得知鄰長9日晚上臨時被通知10日要搭機返台，相當的高興，也擔憂不知會不會再度被半路「丟包」請回。

里長也說，鄰長夫妻從早晨出發、中午到機場途中，在機場辦手續等待，時間一分一秒的過去，一直等到要搭機前一刻仍與家中密切聯繫，深夜11點多終於落地報平安，兩人出關後在林口等待檢疫，一直忙到清晨4點，這才安心睡覺。里長透露，鄰長夫妻很高興，目前2人身體都很健康，期待14天後返家與親人團聚。