深夜娃娃機店旁縱火起舞！吸膠男遭壓制…民眾：他是不定時炸彈

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆市仁愛區成功一路11日凌晨發生火警，報案民眾稱見到1男子點火後很開心在跳舞，隨後火勢一發不可收拾，導致一旁夾娃娃機店無辜遭波及，損失初估5、6萬。警消獲報後即派員前往搶救，所幸無人傷亡，至於事故發生原因及經過仍有待調查釐清。

▲基隆仁愛區11日凌晨發生火警，1名疑因吸食強力膠精神異常的男子，拿打火機在一娃娃機店旁縱火。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆警忠二路派出所11日凌晨2時許接獲通報稱，成功一路118巷道旁有人縱火，員警獲報後即趕抵現場，只見1名神智不清的男子打赤腳、一身狼狽被民眾壓制在一旁，反應相當遲鈍。據了解，這名50多歲李姓男子為縱火慣犯，疑似長期吸膠成癮、精神狀態異常才會常做出如此危險的行為，目前警方已先將他帶回警局釐清縱火原因，訊後將依涉嫌縱火罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

當地民眾表示，該男子無業、常在社區附近徘徊，隨身都會攜帶打火機，喜歡挑選住宅區點火，是一顆不定時炸彈，而此次受波及的娃娃機台主也表示，後續絕對會提出求償，決不寬待。

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▲▼基隆是仁愛區11日凌晨發生火警，1名疑因吸食強力膠精神異常的男子，暗自拿打火機在一娃娃機電旁縱火。（圖／記者郭世賢翻攝）