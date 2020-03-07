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彰化芳苑塑膠工廠火災一死　空污嚴重！環保局提醒：外出戴口罩

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▲芳苑鐵皮污塑膠工廠發生火警，男子送醫不治。（圖／彰化縣消防局提供）

▲芳苑鐵皮屋塑膠工廠發生火警，男子送醫不治。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芳苑鄉1處鐵皮屋工廠，內部堆放許多塑膠粒太空包，清晨發生火警，消防局第四大隊據報後火速派遣二林、北斗、竹塘、芳苑、埤頭及鹿鳴等8個消防分隊，動用73人前往布水線灌救，廠房內部有1名陳姓男子被火嗆傷送醫不治，至於起火原因需要進一步調查。

▲芳苑鐵皮污塑膠工廠發生火警，男子送醫不治。（圖／彰化縣消防局提供）

▲芳苑鐵皮污塑膠工廠發生火警。（圖／彰化縣消防局提供）

第四消防大隊長葉清添指出，火警發生彰化芳苑鄉工區六路1處塑膠工廠，7日清晨4時46分許據報後趕往現場搶救，現場為2層樓鐵皮結構，1、2樓堆放太空包塑膠原料，2樓起火燃燒，樓層面積約1500平方公尺，鐵皮結構火災高溫濃煙，屋頂又安裝太陽能板發電設備，更造成消防人員搶救上的困難，且疑似有1名男子受困二樓，於6時57分救出受困民眾，傷者OHCA，7時10分由送往二林基督教醫院。

本次共出勤大隊部及8個消防分隊（芳苑、二林、竹塘、大城、漢寶、埤頭、和美、鹿鳴分隊），出動各式消防車輛31輛、救護車2輛，消防人員71人、役男2人，前往滅火，火勢於下午13時21許完全撲滅。

▲芳苑鐵皮污塑膠工廠發生火警，男子送醫不治。（圖／彰化縣消防局提供）

▲芳苑鐵皮污塑膠工廠發生火警。（圖／彰化縣消防局提供）

彰化縣環保局依消防局通報，旋即派員趕赴現場，並已派遣空氣品質監測車於下風處進行監測，目前持續監測中，後續將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失，後依《空污法》第32條處10萬至500萬罰鍰。

▲芳苑鐵皮污塑膠工廠發生火警，男子送醫不治。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化縣環保局到場監測。（圖／彰化縣環保局提供）

環保局表示，工廠從事塑膠製品製造作業，目前火勢已受控制，依現場風向為北北東風，擴散條件不佳，受影響範圍主要為芳苑鄉周遭區域，環保局提醒芳苑鄉區域及鄰近地區民眾家戶緊閉門窗避免外出，並加強個人防護，如需外出，建議配戴口罩，以維護個人健康。

▲芳苑鐵皮污塑膠工廠發生火警，男子送醫不治。（圖／彰化縣消防局提供）

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