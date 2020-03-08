關過張學良、陳儀！基隆旭丘指揮所將重建 　日據時代建築充滿傳奇

▲ 基隆「旭丘指揮所」建於1930年。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

具有裝飾主義台灣建築代表作之稱的「旭丘指揮所」建於1930年，坐落於基隆市正榮街三軍總醫院基隆分院旁，曾經是日軍二戰末期在基隆港東岸重要的指揮所，現況長年荒廢，建物破損龜裂，因為曾囚禁少帥張學良和陳儀，所以基隆市文化局要透過大基隆歷史場景再現計畫，讓民眾一窺歷史的軌跡原貌，預於近日委外公告。

當地耆老口中得知，日據時期基隆旭丘山上有一座小型神社、祠堂，經常都會看到，有穿著和服的日本姑娘到山上膜拜，山上有出名的歌舞妓町，夜晚常見日本人聚會，歌舞昇平，通宵達旦，也就是旭丘指揮所的現址。

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▲ 具有裝飾主義台灣建築代表作之稱的「旭丘指揮所」。

旭丘指揮所是為紀念基隆港築港建築師松本虎太所興建的紀念館，具20世紀初期融合和洋建築特色，也算是台灣的裝飾藝術主義建築代表作，1937年完工的松本虎太紀念館展現當時流行車寄的設計，與當時的總督府異曲同工； 因光復之初變成國民政府軍隊的旭丘山營區，曾囚禁張學良和陳儀以及政治案犯，使居民不敢接近，充滿傳奇性，長年荒蕪平目前日鮮為人知，直至2017年登錄成歷史建築。

文化資產科長郭麗雅說，修復再利用工程總經費1億2千多萬元，下星期將公告委外，預計費時3百個日曆天完成，未來會規劃展示空間、文化設施，並設置眺望平台，重現文化資產之美。

▲ 光復之初變成國民政府軍隊的旭丘山營區，曾囚禁張學良和陳儀以及政治案犯，使居民不敢接近。

文化局指出，旭丘指揮所的門廊環圈狀門柱、不對稱窗深，面對基隆港灣設計遼闊視野的長廊與落地窗，3個圓形的梅花形平面，建物高度分層錯落，都具和市及西洋巴洛克特色，目前主建築僅剩一樓洋館，左側連接日式和館，已被拆除改建為兵舍，其中一棟L型與洋館相連，另一棟為一字型兩樓式，都會保留，建築年久失修，保護層剝落、鋼筋鏽蝕，屋頂樓板及防水層嚴重破損，但整體結構狀況尚可，將進行修繕復原與補強。

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