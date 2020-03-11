陳時中防護衣look曝光！揭「醫護16hrs馬拉松式檢疫」祕辛　N95在臉上寫歷史

▲武漢包機陳時中著防護衣在現場視察。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

滯留湖北361國人分別搭乘華航、東航班機抵台，目前全數入住北部3檢疫所進行14天隔離。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也親自坐鎮督導，直到凌晨5時所有人入住後才離開。被媒體問到當下心情？陳時中笑道，「也不是只有我一個人累」，機場300多名工作人員及100多名檢疫員，都陪伴大家到深夜，大家都為了這件事很辛苦。

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▲武漢包機陳時中表示他不是最累的。（圖／記者呂佳賢攝）

第二次武漢台商返台專機由台灣中華航空與中國東方航空分別執行，共有361位於昨日深夜抵台，我國安排13位醫護人員（4位醫師及9位護理師）前往，以確保登機、飛航期間之防檢疫作業與人員照料工作得以嚴謹周全。此外，亦安排救護車10輛及遊覽車22輛於桃園機場待命，以協助返台旅客就醫後或載往集中檢疫所。

▲武漢包機回台，防疫人員在現場作業。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，昨天現場指揮官為醫療應變組組長薛瑞元，以及醫療應變組副組長石祟良，昨天大家早上8點就到機場，搭到晚上11點多才離開，另外有3位醫護人員，從10日早上10點待到今天早上4點，「大家都很辛苦」。結束後護理人員找他合照，臉上都是N95口罩痕跡，「這是留下歷史紀錄痕跡」。

陳時中提到，參與此次包機的指揮中心官員，很多人以前都有值大夜班經驗，今晨任務結束後，好幾位都笑道有重溫回憶的感覺。而他昨天也進出機場2次、3個檢疫所都都有去視察，在現場也看到很多新聞記者朋友，大家一樣整夜都沒睡，相信大家為了此事很辛苦，都是出於一個關心。

中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，本次返台人數共計361人，其中華航搭載169人、東航搭載192人，所有機場檢疫及工作人員共356人均穿著安全防護裝備，行李也統一處理。