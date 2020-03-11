大魯閣高層擅自將公司品牌授權大陸…1116萬生意飛了！前執行長遭起訴

▲大魯閣集團爆出有內部高層在中國另創公司開發當地潛在客戶，甚至授權出公司品牌、LOGO等商標。（圖／記者蔡惠如攝）

記者徐愷昕／新北報導

有全台最大、最專業之稱的運動連鎖集團大魯閣日前遭爆有公司高層在大陸另創公司「上海雷微」，以大魯閣集團名義招攬業務，開發當地潛在客戶，甚至授權出品牌、商標，造成公司1116萬損失。新北地檢署10日依背信罪將林等3名時任大魯閣公司的高層起訴。

知名運動集團大魯閣實業股份有限公司2017年為拓展海外運動休閒版圖，派出林志松、萬湘琴、徐政瑋3名公司高層前往大陸地區發展，未料擔任執行長的林志松卻自己另創立「上海雷微企業管理諮詢有限公司」，打著大魯閣集團名義開始招攬客戶，同時也將大魯閣的商標、LOGO等相關品牌使用權授權給客戶，並由萬湘琴、徐政瑋2人從旁協助雷微公司履行合約。

2018年大魯閣派出其他台籍幹部前往上海時，此事意外曝光，公司進一步調查後發現投資的海分公司為此損失1116萬餘元，同年速委任律師向3人提告。

檢方偵訊時，林男否認犯行，他表示「上海雷微」是總公司加盟、計畫栽培的合作公司，董事長及總經理都知情，而萬、徐2人則一併卸責，他們稱自己都只是依照林男指示工作，並不知道自己行為已犯法。

訊後，檢方認定林男違反證券交易法，10日依特別背信罪向他提起公訴，另上海公司的萬湘琴、徐政瑋2人則因協助處理履行合約等事宜，被列為共犯一同起訴。

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▲▼知名運動集團大魯閣驚爆內部高層將公司授權擅自賣出。（圖／記者顏甫珉攝）