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她結婚4年遭放生…小三性感誘惑先懷孕與夫「同居一直爽」　正宮氣炸提告

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▲▼ 外遇，出軌，通姦。（圖／視覺中國）

▲施姓人夫不僅讓羅姓小三懷孕，在離婚談不成後，更直接離家與小三同居，讓許妻氣地找徵信社蒐證，向2人提告求償200萬元。（示意圖，非新聞當事人／視覺中國）

記者羅志華／台北報導

施姓人夫於2010年和許妻結婚，卻在2014年1月間與羅姓小三外遇，甚至交往不到幾個月就讓她懷孕，事後施夫與許妻離婚談不攏，索性直接離家與小三在外同居至今，許妻不滿丈夫持續與小三外遇，向2人求償200萬元；北院日前判施夫與小三須賠50萬元。

許妻控訴，丈夫自2014年與羅姓小三交往，更在離婚談不成後，直接離家與她同居至今，外遇期間2人不但一起出國、對話甜蜜，羅女更曾經懷孕，並不時傳性感內衣照誘惑丈夫，許妻氣不過，向2人求償200萬元。

施夫表示，許妻早於2014年3月間，就知道羅女懷孕，也很清楚他與小三一直在交往，卻直到2019年3月才提告，主張許妻提告已超過2年追訴期，且夫妻分居多年，2人的婚姻早已名存實亡，尤其許妻不但亂開他電腦下載檔案，還雇用徵信社跟監、拍照；施夫認為許妻提出的證據，不僅沒辦法證明他跟羅女的親密關係，也不應被採用。

羅女則表示，許妻不但2014年就知道她懷孕，2016年時也知道她與施男出遊，卻直到2019年3月才提告，已超過2年追訴期，且許妻提出的照片等證據，已侵害她的隱私權，不該被採用。

法院認為，施男與羅女於警詢時，皆坦承交往並已同居4、5年，即使不參考徵信社的照片等證據，也足以認定他們侵害許妻的配偶權，且2人持續交往至今，侵害許妻權利的行為也持續發生，仍可依提告前2年（追訴期內）的侵權行為求償，判2人應賠許妻50萬元。

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