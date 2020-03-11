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健保快破產！趙少康轟改革：抽菸的人得肺癌，通通自費！

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▲趙少康：抽煙得肺癌的人應該全部自費！ 。（圖／翻攝自Yahoo！TV）

▲趙少康在節目上直言，抽煙得肺癌的人應該全部自費 。（圖／翻攝自Yahoo！TV）

記者陳致平／台北報導

衛生福利部中央健康保險署長李伯璋日前指出，全民健康保險擬朝著3方向推動改變。有政論節目對依此為主軸，提出該如何改善我國健保制度，主持人趙少康也在節目上直言，「像抽菸的人如果得肺癌，通通自費，誰給你付錢啊」！

李伯璋日前表示應該以「使用者付費、部分負擔」等方案採取3階段實施，作為健保的節源措施。網路政論節目《鄉民來衝康》，針對健保重大改革提出討論，趙少康表示，中央政府的總預算才2兆，「我們的健保一年開銷就佔了6000億」，而且費用一直增加，除了老年人越來越多之外，病人到醫院去也有很多不必要的檢查，包括轉診也會造成健保浪費。

▲▼菸蒂，菸灰缸，抽菸，二手菸，三手菸。（示意圖／ETtoday資料照）

▲趙少康認為，抽菸、吃檳榔的人如果得肺癌或口腔癌，應該要統統自費！（示意圖／ETtoday資料照）

節目上討論到健保黑洞在哪裡，趙少康表示，台灣的健保已經連續3年虧損，到了必須要檢討的重要關頭。他舉例，「抽菸的人如果得肺癌，統統自費！吃檳榔的人得口腔癌，統統自費」、「健保幹麻幫你付錢，你不好好照顧自己的身體，你自己都不在乎自己，為什麼健保要在乎你呢」。

對於該如何補救連年虧損的健保大洞，趙少康認為，全民健保其實有很多可以補救的地方，像是在海外工作的台灣人，在全球課稅的時代，財政部可以確實掌握到他的賦稅資料，「賺多的人，直接多課稅」，另外，在海外工作不保健保，直到生了病才要回台享用醫療保健服務，像是這些停保20年要回頭納保的人，都是健保漏洞應該要修正的部分。

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