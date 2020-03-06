遠東董座徐旭東建議侯友宜「Smart City」：運用5G溢增標金圓夢

▲遠東集團董事長徐旭東出席「新北市產業發展諮詢委員會」。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

遠東集團董事長徐旭東向新北市府提案，利用5G溢增標金推動新北智慧城市，獲新北市各相關局處給予正面回應，新北市長侯友宜強調智慧城市是他的重要施政目標，其中「遠距視訊醫療」更可運用於防範新冠肺炎。

新北市政府5日召開「新北市產業發展諮詢委員會」，會中特邀東森集團總裁王令麟、遠東集團董事長徐旭東、群光電子公司董事長許崑泰、凱撒飯店董事長林鴻道等36位新北市產業及學界代表與會，聽取企業界建言。

徐旭東於會中提出可用5G溢增標金，讓新北市全面轉型為智慧城市，將雲端技術應用於空氣品質偵測、智慧路燈、車輛管理、號誌監控、智慧醫院、健康照護、智慧大樓、能源管理等項目。

▲遠東集團董事長徐旭東出席「新北市產業發展諮詢委員會」，提出5G溢增標金推動智慧城市計畫。（圖／記者羅婉庭攝）

徐旭東表示，目前各級城市皆提智慧城市概念，但基於新北市既有特色或基礎強項升級，遠東提出7點建議，包括一、淡海新市鎮已展開自駕車計畫，可結合5G擴大規模，延伸到新北其它鄉鎮，或其他有自動接駁需求的地方。對此，交通局回應，未來推廣延伸至其他區域仍須視中央訂定的相關法規。

二、新北目前已有科技防衛城可結合5G，增強快速、即時的特性，與AI雲端加以整合。警察局對此回應，於去年10月於「新北市手機遊戲觀光推廣活動－Pokemon GO Safari Zone」活動進行類5G專網應用及場域驗證，今年除現有即時影像傳輸系統外，預計將發展行動式車牌辨識及無人機應用，均需仰賴無線網路快速傳輸，未來可望結合5G（或5G專網）網路特性，大幅提升效益。

三、新北有很多特色活動與表演，例如平溪天燈、碧潭水舞、河海音樂季及耶誕歡樂城等，大型活動可結合5G大寬頻與AR/VR的結合，做虛實整合轉播。觀旅局回應，樂見新北特色活動與表演結合5G大寬頻與AR/VR做虛實整合轉播部分，科技與娛樂整合可吸引更多人潮，願全力配合。

四、針對智慧路燈提出成功的PFI（Private Financial Initiative）model，未來在同樣架構下，可結合5G賦予智慧路燈更多的智慧功能應用，例如：結合5G為微型基站提高市民的使用，微型氣候站的資訊蒐集、充電樁結合等等。工務局表示，將規劃500支智慧共桿作為5G附掛相關設備的載體；不足部分可由電信業者評估適合位置的路燈，在不影響燈桿結構安全下，配合提供地點建置5G設備。

五、新北有不少偏鄉需要更好的醫療照護資源，可透過5G發展遠距醫療及照護，減少醫療資源落差。對此，衛生局回應，「新北醫動養」政策已將全面推動智能醫療列為重要目標。

六、AWS-JIC是全台第一個結合全球知名aws的新創加速中心，AWS-JIC可與5G結合設立實驗室，讓5G未來的新創應用公司可有一完備的應用測試環境。對此，經發局表示，AWS-JIC是新北市、亞馬遜AWS及藍濤亞洲自2018年始攜手成立的創新創業計畫，已培育兩期，共35家新創公司，若能結合AWS國際雲端平台與數位5G技術設立實驗室，新創團隊將能透過最前端的技術測試產品，高效且智慧地處理大量數據資料，因應現今產業變遷。

七、目前尚未有縣市政府單位提出「政府專網」的概念， 未來可依行動政府的演進，要求5G專網的合作，作為全國行動政府的典範。

徐旭東表示，5G頻段競標經過兩階段競價，於今年2月21日的第二階段位置競標後劃下句點，為台灣史上首次5G總標金，創下1,421.91億的天價，溢價金額超過新台幣980億。

他強調，過去4G的溢價標金約有827億元，當初行政院推動「加速行動寬頻服務及產業發展方案」提撥50億元構建「4G智慧寬頻應用城市」，若照比例也應當有約近60億的金額推動類似方案；建議新北市府利用此機會，領先提出對未來5G在智慧城市上的應用想法，並尋求中央補助，同時扶持新北的產業發展。

另外，針對徐旭東提出的智慧交通系統，交通局也提供3點回應，首先，交通局正推動「新北市智動駕駛電動巴士測試運行計畫」是108-109年兩年期計畫，於淡水區新市六路2段（淡海輕軌崁頂站至美麗新廣場）來回約1.2公里，導入智駕電動巴士系統，結合小型監控中心及路側監控設備。

▲遠東集團提案資料。（圖／新北市政府提供）

另外，交通局將於109年辦理1個月無載客及6個月載客運行測試，期望透過本計畫蒐集完整智駕電動巴士測試運行期間人、車、路數據及民眾意見，作為未來推動智駕電動巴士政策方向的參考依據，後續並以智駕電動巴士測試運行結果，研擬規劃未來年度以多點多線環狀路網測試運行實驗計畫。

第二，交通局也推動淡海新市鎮智慧交通埸域試驗場域，預計於109-111年，共投入7,000萬元，計畫為淡海新市鎮5G網路環境、智慧路側設施與IOT監控平台基礎環境佈建，測試未來智慧交通生活環境與服務。

第三，智駕電動巴士的推動目前是以淡海新市鎮為測試實驗場域，並以試車牌方式測試運行，未來推廣延伸至其他區域仍須視中央訂定之相關法規，始得實際營運及推廣至其他區域。

對於遠東集團的智慧城市案，新北市長侯友宜表示，AI智慧是他的施政目標「智能城市」中重要一環，未來新北市一定面對5G的SMART CITY轉型。他說，例如新北市用在偏鄉的「遠距視訊醫療」，也可以運用在防範新冠肺炎的案例上，「如果看病不方便，可以用視訊醫療看診」，希望時代進步，智能城市往前走。