　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遠東董座徐旭東建議侯友宜「Smart City」：運用5G溢增標金圓夢

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲徐旭東出席新北產業委員會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲遠東集團董事長徐旭東出席「新北市產業發展諮詢委員會」。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

遠東集團董事長徐旭東向新北市府提案，利用5G溢增標金推動新北智慧城市，獲新北市各相關局處給予正面回應，新北市長侯友宜強調智慧城市是他的重要施政目標，其中「遠距視訊醫療」更可運用於防範新冠肺炎。

新北市政府5日召開「新北市產業發展諮詢委員會」，會中特邀東森集團總裁王令麟、遠東集團董事長徐旭東、群光電子公司董事長許崑泰、凱撒飯店董事長林鴻道等36位新北市產業及學界代表與會，聽取企業界建言。

徐旭東於會中提出可用5G溢增標金，讓新北市全面轉型為智慧城市，將雲端技術應用於空氣品質偵測、智慧路燈、車輛管理、號誌監控、智慧醫院、健康照護、智慧大樓、能源管理等項目。

▲新北市產業發展諮詢委員會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲遠東集團董事長徐旭東出席「新北市產業發展諮詢委員會」，提出5G溢增標金推動智慧城市計畫。（圖／記者羅婉庭攝）

徐旭東表示，目前各級城市皆提智慧城市概念，但基於新北市既有特色或基礎強項升級，遠東提出7點建議，包括一、淡海新市鎮已展開自駕車計畫，可結合5G擴大規模，延伸到新北其它鄉鎮，或其他有自動接駁需求的地方。對此，交通局回應，未來推廣延伸至其他區域仍須視中央訂定的相關法規。

二、新北目前已有科技防衛城可結合5G，增強快速、即時的特性，與AI雲端加以整合。警察局對此回應，於去年10月於「新北市手機遊戲觀光推廣活動－Pokemon GO Safari Zone」活動進行類5G專網應用及場域驗證，今年除現有即時影像傳輸系統外，預計將發展行動式車牌辨識及無人機應用，均需仰賴無線網路快速傳輸，未來可望結合5G（或5G專網）網路特性，大幅提升效益。

三、新北有很多特色活動與表演，例如平溪天燈、碧潭水舞、河海音樂季及耶誕歡樂城等，大型活動可結合5G大寬頻與AR/VR的結合，做虛實整合轉播。觀旅局回應，樂見新北特色活動與表演結合5G大寬頻與AR/VR做虛實整合轉播部分，科技與娛樂整合可吸引更多人潮，願全力配合。

四、針對智慧路燈提出成功的PFI（Private Financial Initiative）model，未來在同樣架構下，可結合5G賦予智慧路燈更多的智慧功能應用，例如：結合5G為微型基站提高市民的使用，微型氣候站的資訊蒐集、充電樁結合等等。工務局表示，將規劃500支智慧共桿作為5G附掛相關設備的載體；不足部分可由電信業者評估適合位置的路燈，在不影響燈桿結構安全下，配合提供地點建置5G設備。

五、新北有不少偏鄉需要更好的醫療照護資源，可透過5G發展遠距醫療及照護，減少醫療資源落差。對此，衛生局回應，「新北醫動養」政策已將全面推動智能醫療列為重要目標。

六、AWS-JIC是全台第一個結合全球知名aws的新創加速中心，AWS-JIC可與5G結合設立實驗室，讓5G未來的新創應用公司可有一完備的應用測試環境。對此，經發局表示，AWS-JIC是新北市、亞馬遜AWS及藍濤亞洲自2018年始攜手成立的創新創業計畫，已培育兩期，共35家新創公司，若能結合AWS國際雲端平台與數位5G技術設立實驗室，新創團隊將能透過最前端的技術測試產品，高效且智慧地處理大量數據資料，因應現今產業變遷。

七、目前尚未有縣市政府單位提出「政府專網」的概念， 未來可依行動政府的演進，要求5G專網的合作，作為全國行動政府的典範。

徐旭東表示，5G頻段競標經過兩階段競價，於今年2月21日的第二階段位置競標後劃下句點，為台灣史上首次5G總標金，創下1,421.91億的天價，溢價金額超過新台幣980億。

他強調，過去4G的溢價標金約有827億元，當初行政院推動「加速行動寬頻服務及產業發展方案」提撥50億元構建「4G智慧寬頻應用城市」，若照比例也應當有約近60億的金額推動類似方案；建議新北市府利用此機會，領先提出對未來5G在智慧城市上的應用想法，並尋求中央補助，同時扶持新北的產業發展。

另外，針對徐旭東提出的智慧交通系統，交通局也提供3點回應，首先，交通局正推動「新北市智動駕駛電動巴士測試運行計畫」是108-109年兩年期計畫，於淡水區新市六路2段（淡海輕軌崁頂站至美麗新廣場）來回約1.2公里，導入智駕電動巴士系統，結合小型監控中心及路側監控設備。

▲新北市企業代表提案資料。（圖／新北市政府提供）

▲遠東集團提案資料。（圖／新北市政府提供）

另外，交通局將於109年辦理1個月無載客及6個月載客運行測試，期望透過本計畫蒐集完整智駕電動巴士測試運行期間人、車、路數據及民眾意見，作為未來推動智駕電動巴士政策方向的參考依據，後續並以智駕電動巴士測試運行結果，研擬規劃未來年度以多點多線環狀路網測試運行實驗計畫。

第二，交通局也推動淡海新市鎮智慧交通埸域試驗場域，預計於109-111年，共投入7,000萬元，計畫為淡海新市鎮5G網路環境、智慧路側設施與IOT監控平台基礎環境佈建，測試未來智慧交通生活環境與服務。

第三，智駕電動巴士的推動目前是以淡海新市鎮為測試實驗場域，並以試車牌方式測試運行，未來推廣延伸至其他區域仍須視中央訂定之相關法規，始得實際營運及推廣至其他區域。

對於遠東集團的智慧城市案，新北市長侯友宜表示，AI智慧是他的施政目標「智能城市」中重要一環，未來新北市一定面對5G的SMART CITY轉型。他說，例如新北市用在偏鄉的「遠距視訊醫療」，也可以運用在防範新冠肺炎的案例上，「如果看病不方便，可以用視訊醫療看診」，希望時代進步，智能城市往前走。

ET快訊
劉真被爆往生、5度開顱　北榮首發205字聲明回應
快訊／梵蒂岡通報首例新冠肺炎病例
陳時中：醫護人員加護病房服務「一天補貼一萬」
iPhone 12高規格外流！2大亮點搶先看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

苗栗奇葩工程又一樁！「滑不動的溜滑梯」　議員諷：手動自己來

「台北經驗高雄實現」　蔡壁如證實民眾黨將布局高雄市長補選

影／「一日志工」裝口罩謝藥師！蔡英文：台灣人的溫暖是抵抗疫情最大本錢

遠東董座徐旭東建議侯友宜「Smart City」：運用5G溢增標金圓夢

徐國勇暫時取消全國酒測惹議　陳柏惟：應該把事情協調好再宣布

清潔員狂消毒累壞　北捷添購50台電動噴霧器

美國再提「挺台法案」！呼籲政府：支持國際組織公平雇台灣人

議員爆散客入住防疫旅館　黃珊珊：一定單獨樓層、分層分流

洪孟楷為夜市券狂開嗆　蘇貞昌護部長反擊：不同意你講「一推二五六」！

疫情延燒小巨蛋演出紛紛取消　北市府：優先保留檔期給延期者

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

「音樂博士」希澈超強舞蹈猜歌　把EXO《LOVE SHOT》跳歪都能答對

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

苗栗奇葩工程又一樁！「滑不動的溜滑梯」　議員諷：手動自己來

「台北經驗高雄實現」　蔡壁如證實民眾黨將布局高雄市長補選

影／「一日志工」裝口罩謝藥師！蔡英文：台灣人的溫暖是抵抗疫情最大本錢

遠東董座徐旭東建議侯友宜「Smart City」：運用5G溢增標金圓夢

徐國勇暫時取消全國酒測惹議　陳柏惟：應該把事情協調好再宣布

清潔員狂消毒累壞　北捷添購50台電動噴霧器

美國再提「挺台法案」！呼籲政府：支持國際組織公平雇台灣人

議員爆散客入住防疫旅館　黃珊珊：一定單獨樓層、分層分流

洪孟楷為夜市券狂開嗆　蘇貞昌護部長反擊：不同意你講「一推二五六」！

疫情延燒小巨蛋演出紛紛取消　北市府：優先保留檔期給延期者

雷射醫美逆勢成長！醫師：「戴口罩」竟成最佳掩護

鴻海攜手裕隆簽署合資協議設立公司　推動台灣產業轉型升級發展

婦女節前夕！新北警長陳檡文感謝女性同仁辛勞　送抗菌噴霧過節不忘防疫

中國核力量與美俄「不在一個量級」！陸外交部：不參加中美俄三邊軍控談判

中職／樂天桃猿23日才回桃園　續留嘉義找統一自辦熱身賽

RPG手遊《七大罪：光與暗之交戰》來啦　體驗電影感冒險

防疫模範生！張忠謀近來足不出戶　要愛妻「少出門」

謝謝你來過！網紅包子跟粉絲打完招呼　馬麻懷裡「微笑離世」

疫情衝擊？餐飲飯店停歇業　桃園業者：一例一休政策是真因

台北愛樂遭爆未履行捐款承諾　管弦樂團長回應：是誤會

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

「口罩實名制2.0」拚下週上路　陳其邁：應用科技讓民眾買口罩更方便

員警怕氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測

陳時中：醫護人員加護病房服務「一天補貼一萬」

陳以信酸陳柏惟「根本不懂」

林奕華怒槓鄭麗君狠嗆蘇揆「閉嘴」

口罩國家隊大集合！　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

游錫堃二度遭恐嚇　警政署竟要游辦將證據自行寄回

楊文嘉：你是強盜國家？

拼「長期」避免社區傳播！陳時中列2大關鍵「為何日本不升旅遊警示」

陳超明提議家庭自製口罩　解缺罩兼宣導防疫

和唐鳳討論口罩實名制2.0　陳其邁：我們一定能共度難關

確診音樂家曾入座觀眾席　鄭麗君回應了

黃暐瀚指游錫堃「兩個不該」　警察1天簽6次還不夠？

更多熱門

相關新聞

肺炎害失業！餐飲弟狠盜42萬遭逮

肺炎害失業！餐飲弟狠盜42萬遭逮

高雄市一名經商的余姓男子因聽信詐騙集團說法，「未繳交電話費，須交出金融卡供檢方保管」，就在4日上午將10張寫了密碼的金融卡交給一名冒充檢方的蕭姓嫌犯，同日下午，蕭姓嫌犯在高雄市一家賣場ATM徘迴，有民眾覺得蕭男行跡可疑便報警，警方到場後，在蕭男身上起獲現金42萬元，蕭男當場坦承並表示：「原本從事餐飲業，因為武漢肺炎影響失業，才來當車手」，警方訊後依詐欺罪嫌移送偵辦。

遠傳5G月付1,399元以上無痛升級

遠傳5G月付1,399元以上無痛升級

中華電指定方案4G升5G不加價

中華電指定方案4G升5G不加價

瑞莎打臉新北市：沒提供任何幫助

瑞莎打臉新北市：沒提供任何幫助

侯友宜走訪樹林區傾聽各方聲音

侯友宜走訪樹林區傾聽各方聲音

關鍵字：

徐旭東遠東集團智慧城市5G 新北市侯友宜

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

劉真驚傳病逝　北榮嚴正駁斥

蔡阿嘎被嫌犯揭導火線影片！

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

謝和弦PO「拿剪刀1分片」網揪綠衣玄機！

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

狠K蔡阿嘎孕妻！26歲黑衣男起底「是館長粉絲」

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面