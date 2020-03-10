陳柏惟建議設立「內交部」　黃暐瀚：我完全看不懂

▲陳柏惟。（資料照／記者蔣婕妤攝）

記者張乃文／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟9日在外交國防委員會質詢時建議外交部長吳釗燮，兩岸交流對口不平等，應成立「中國司」，若無，那是否可以成立「統戰部」或「內交部」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，他可以理解成立「中國司」的想法，但設立「內交部」是什麼？「我完全看不懂」。

黃暐瀚10日在臉書談到日前陳柏惟質詢吳釗燮時，所提出的「中國司」、「內交部」兩個概念。他認為，顯然有些可以再斟酌的地方，他理解成立「中國司」，這與陳柏惟的看法一致，是陳柏惟長期主張的「台灣中國、一邊一國」，在這個基礎下，最好可以修憲更改兩岸法統定位，如若不能，至少也視對岸是「外國」，既然是外國，自然沒有存在陸委會的必要。

黃暐瀚指出，撤除陸委會，把業務全部轉移到「外交部」，並成立「中國司」，這才應該是陳柏惟的主張。但設立「內交部」是什麼？「我完全看不懂」。黃暐瀚說明，這是兩岸同為一個中國才會有的思維，怎麼會從陳柏惟的口中說出？

黃暐瀚解釋，國台辦並不是隸屬於統戰部之下，前者是行政單位，後者為黨的部門，你會認為外交部，是歸民進黨國際事務部所管轄嗎？「這部分是真的說錯了」。不過他也肯定，雖有瑕疵，但他願意相信，陳柏惟是努力在為民喉舌、把關。