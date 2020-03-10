　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疫情衝擊！IKEA中國半數門市關門中　將首次入駐天貓轉型

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲IKEA裡面大又沒有禁試傢俱的限制，導致許多人經常大鬧。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲IKEA中國門市受到疫情影響，加速其戰略轉型腳步。（圖／翻攝自IKEA官網）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，許多國際企業在中國大陸的經營都受到影響。其中，家居龍頭IKEA於10日起，首次入駐第方三平台，開設天貓旗艦店，以加速自身戰略轉型。路透報導稱，該品牌將會測試6個月，望補足於中國市場的實體店、直營線上商店及App等渠道，在疫情中受到的衝擊。

據了解，宜家天貓旗艦店於線上商城通路，將提供約3800種商品，包括熱銷的HEMNES系列和NORDVIKEN系列，於10日起正式上線，相較目前IKEA線下實體店多達約9500種商品，IKEA天貓店將佔所有商品種類的4成左右。

在宜家“蹭睡”的中國人。(圖／CFP)

▲疫情發生之下，民眾也不敢隨意到IKEA去「蹭睡」。(圖／CFP)

這是IKEA品牌首次進駐第三方平台，並透過該渠道販售家具。《澎湃新聞》報導稱，宜家天貓商城的上線初期，將首先服務上海、江蘇、浙江、安徽的消費者，之後將逐步拓展至全國其他省市，消費者同樣能享受送貨、安裝和退貨服務。

事實上，IKEA自2018年以來，就在中國官網推出線上商城服務，積極開拓多元銷售渠道，並在2020年3月10日天貓商城入駐同一天，還推出了宜家官方購物APP，進一步增加線上購物通路。

對於疫情的影響，宜家中國區總裁安娜·庫麗佳指出，疫情對線下門店的影響不是很大，「希望通過戰略轉型的方式探索更多可能」，未來宜家也會在中國大陸地區開設更多的購物商城。

根據統計，IKEA中國目前在大陸共有30家標準門市、1家小型商場、2個體驗店，受到疫情影響，截至3月9日，IKEA僅有約一半門市恢復正常營運，包括14家標準門市，1個小規模商場和1家體驗店。業者指出，其於門市將於3月中左右，陸續恢復營運。

►生火了！連我媽都用到發光

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
曾過境疫區　國軍2上將居家檢疫身分曝光
北部退休婦1傳8「兒子3採才確診」　張上淳解釋傳染途徑
北韓爆180士兵死於新冠肺炎！屍體太多燒不完…軍官要負責
預購超量就公開抽籤！口罩2.0首輪「700萬片、約233萬人
口罩2.0預購流程一次看！買3片含運22元後天開賣　最快3/
南部30多歲男出差染疫！首見荷蘭境外移入新冠肺炎
「口罩實名制2.0」本周四上路！開放健保App、自然人憑證預
快訊／新冠肺炎再添2例！累積確診達47例
LIVE／口罩2.0細節、武漢2包機返台　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平武漢考察釋放「3大政治訊號」　港媒揭：頗有安撫意味！

疫情衝擊！IKEA中國半數門市關門中　將首次入駐天貓轉型

最猛靈藥「擴展5Ｇ救經濟」　2020年開通60萬座基地

中國唯一諾貝爾醫學獎得主　屠呦呦登「100位最具影響力女性人物榜」

疫情衝擊世界經濟　陸媒假設最悲觀情況「全球GDP增速為1.2%」

豆腐商轉業成陝北首富　煤老闆高乃則涉行賄遭查

SOHO中國飆漲39％後停牌　傳黑石集團擬以40億美元私有化

陸完成火星探測任務無線聯試　計劃今年發射探測器

獨家現場／台商赴武漢機場！巴士「一排坐一人」...出示核酸檢測才可上車

幕後／武漢二批包機的防疫SOP！提前一週核酸檢測...避免「確診台商2.0」

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

習近平武漢考察釋放「3大政治訊號」　港媒揭：頗有安撫意味！

疫情衝擊！IKEA中國半數門市關門中　將首次入駐天貓轉型

最猛靈藥「擴展5Ｇ救經濟」　2020年開通60萬座基地

中國唯一諾貝爾醫學獎得主　屠呦呦登「100位最具影響力女性人物榜」

疫情衝擊世界經濟　陸媒假設最悲觀情況「全球GDP增速為1.2%」

豆腐商轉業成陝北首富　煤老闆高乃則涉行賄遭查

SOHO中國飆漲39％後停牌　傳黑石集團擬以40億美元私有化

陸完成火星探測任務無線聯試　計劃今年發射探測器

獨家現場／台商赴武漢機場！巴士「一排坐一人」...出示核酸檢測才可上車

幕後／武漢二批包機的防疫SOP！提前一週核酸檢測...避免「確診台商2.0」

後院玩回來高貴姿趴好　媽見牠「極致黑襪」傻眼：解釋一下...

習近平武漢考察釋放「3大政治訊號」　港媒揭：頗有安撫意味！

屏東女酒後失控亂砸欲自殘　女警陪伴緊握手解危

墾丁大街凌晨連2槍響！高雄遊客當街互毆　警到場逮2主嫌…6人仍在逃

雲林大美楊桃產量減　莿桐鄉農會向老農喊話「別砍樹，讓我們來接手」

綠色和平：東奧聖火傳遞路線背景環境輻射值「福島核災前的137倍」

小學生創意登《路透》！林園國小改造樂高變身「酒精噴霧機器人」

陳時中公布包機規則！　首架抵桃機全下客「第二架才能飛進來」

全民防疫感謝醫護　雲林縣政府贈防祈福健康包、防疫錦囊包

群光2019年EPS 8.45元創新高　決議配發現金股利5.9元

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

大陸熱門新聞

患者插管病逝！麻醉醫師崩潰哭　同事隔玻璃舉起一張紙

武漢第二批包機　台商證實獲通知

封城後48天！習近平抵武漢考察疫情

疫區護理師許願：給兒梅西球衣　結局讓她嚇傻

美怪陸不給數據防疫　耿爽：中國始終公開透明

為挽留女友...男打給機場「她已確診」

零號病人到底是誰？最新時間點曝

玩沙遭活埋　7歲妹獲救已成死屍

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

WHO中國代表：我們很真誠保護台灣人健康

2女童19樓墜亡！現場照曝光網秒懂

2包機華航、東航執飛　今明載回470人

武漢直擊台商赴機場　確認陰性才上車

更多熱門

相關新聞

捷克總理要求換中國大使　外交部回應

捷克總理要求換中國大使　外交部回應

捷克布拉格市當局2019年要求中國改變對台政策，結果收到中國駐捷克大使館發出的威脅信，因此讓捷克總理巴比斯（Andrej Babis）要求更換中國駐捷克大使張建敏，雙方關係降溫。對此，外交部10日回應，中國透過經貿手段要求捷克政府勿與台灣交往，已引起捷克政府與人民的普遍反感。

退休婦傳給兒子3採才確診　張上淳回應

退休婦傳給兒子3採才確診　張上淳回應

馬英九辦公室呼籲：讓陸配子女入境

馬英九辦公室呼籲：讓陸配子女入境

疫情衝擊世界經濟　陸媒假設最悲觀情況「全球GDP增速為1.2%」

疫情衝擊世界經濟　陸媒假設最悲觀情況「全球GDP增速為1.2%」

外媒逼問武漢家人　劉亦菲變臉了

外媒逼問武漢家人　劉亦菲變臉了

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎中國IKEA宜家天貓

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

莉婭認了「我喜歡女生」

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

直擊！移工一入境就被剝2層皮　公務員視而不見

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面