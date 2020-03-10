疫情衝擊！IKEA中國半數門市關門中　將首次入駐天貓轉型

▲IKEA中國門市受到疫情影響，加速其戰略轉型腳步。（圖／翻攝自IKEA官網）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，許多國際企業在中國大陸的經營都受到影響。其中，家居龍頭IKEA於10日起，首次入駐第方三平台，開設天貓旗艦店，以加速自身戰略轉型。路透報導稱，該品牌將會測試6個月，望補足於中國市場的實體店、直營線上商店及App等渠道，在疫情中受到的衝擊。

據了解，宜家天貓旗艦店於線上商城通路，將提供約3800種商品，包括熱銷的HEMNES系列和NORDVIKEN系列，於10日起正式上線，相較目前IKEA線下實體店多達約9500種商品，IKEA天貓店將佔所有商品種類的4成左右。

▲疫情發生之下，民眾也不敢隨意到IKEA去「蹭睡」。(圖／CFP)

這是IKEA品牌首次進駐第三方平台，並透過該渠道販售家具。《澎湃新聞》報導稱，宜家天貓商城的上線初期，將首先服務上海、江蘇、浙江、安徽的消費者，之後將逐步拓展至全國其他省市，消費者同樣能享受送貨、安裝和退貨服務。

事實上，IKEA自2018年以來，就在中國官網推出線上商城服務，積極開拓多元銷售渠道，並在2020年3月10日天貓商城入駐同一天，還推出了宜家官方購物APP，進一步增加線上購物通路。

對於疫情的影響，宜家中國區總裁安娜·庫麗佳指出，疫情對線下門店的影響不是很大，「希望通過戰略轉型的方式探索更多可能」，未來宜家也會在中國大陸地區開設更多的購物商城。

根據統計，IKEA中國目前在大陸共有30家標準門市、1家小型商場、2個體驗店，受到疫情影響，截至3月9日，IKEA僅有約一半門市恢復正常營運，包括14家標準門市，1個小規模商場和1家體驗店。業者指出，其於門市將於3月中左右，陸續恢復營運。

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