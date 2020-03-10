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引水船翻覆奪2命！家屬殯儀館低頭淚狂掉…29歲船員女友崩潰　檢下午相驗遺體

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▲▼引水船翻覆釀2死，船長、船員遺體到殯儀館。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼引水船翻覆釀2死，船長、船員遺體10日下午抵殯儀館。（圖／記者陳雕文攝，下同）

記者陳雕文、陳以昇／新北報導

台北港9日發生一起撞船事故！一艘貨輪晚間9時左右進港時，不慎撞上一艘引水船，導致船隻翻覆，59歲楊姓船長、29歲李姓船員當場落海，2人皆不幸身亡。其中李男女友接獲消息後，在臉書上連續PO出3篇文，無法接受男友死訊崩潰。稍早楊男、李男遺體送抵殯儀館，檢察官預計10日下午相驗遺體。

9日晚間9時許，一艘船名為「騏龍」的貨輪進港時，不慎撞上另一艘名為「永華6號」的引水船，導致59歲楊姓船長以及29歲李姓船員當場落海。警消、海巡人員獲報到場救援，救出已無生命跡象的李男，緊急將他送醫搶救，但李男仍在深夜11時宣告不治；至於楊姓船長則是在10日上午8時許被尋獲，但已明顯身亡。

▲▼引水船翻覆釀2死，船長、船員遺體到殯儀館。（圖／記者陳雕文攝）

整起事件釀成2人死亡，10日下午1時許，楊姓船長、李姓船員的遺體都送抵板橋殯儀館，只見雙方家屬站在一旁低頭拭淚，但眼淚仍掉不停，現場氣氛哀戚，令人心疼。檢察官預計下午3時30分至4時間，將赴板橋殯儀館相驗遺體，要釐清2人死因；至於事故發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

而李男女友接獲死訊後，則在個人臉書上連PO出3篇文章哀悼男友，更將臉書大頭貼換成有李男背影的合照，相當無法接受男友離世的消息，一字一句令人鼻酸。

▲台北港貨輪撞引水船，船長找到了。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台北港貨輪撞引水船，船長遺體10日上午找到了。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼台北港貨輪撞引水船。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台北港一艘貨輪進港時不慎撞上引水船。（圖／記者郭世賢翻攝）

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