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6架RF-4E幽靈式偵察機最後一飛　日本第501飛行隊解散！

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▲ 空自第501飛行隊即將解編，旗下的RF-4幽靈式偵察機9日在茨城縣的百里基地進行最後一次訓練飛行。（圖／翻攝自推特／@jasdf_hyakuri）

▲ 空自第501飛行隊於9日時，在茨城縣的百里基地進行最後一次訓練飛行。（圖／翻攝自推特／@jasdf_hyakuri）

 實習記者劉雪兒／綜合報導

日本航空自衛隊偵察航空隊第501飛行隊（501SQ）於9日時進行告別飛行訓練，預定在14日正式解編，當天不會有任何飛行活動，結束長達59年的飛行時間。值得一提的是，第501飛行隊是日本唯一的戰術偵察機作戰單位，活動範圍涵蓋整個日本，屬於百里基地。

根據航空新聞網站（The Aviationist）報導，第501飛行隊是全球最後一支使用RF-4E和RF-4EJ幽靈式偵察機的飛行隊，在9日時以最後6架的RF-4E和RF-4EJ，分別在上午和下午時，各3架進行最後一次飛行訓練。

日本曾在1971年時向美國訂購F-4EJ戰鬥機，截止1981年共擁有154架戰鬥機，其中4架是由麥道公司製造的，而其餘的是由三菱重工引進生產線自行組裝；1974年時，日本再次引進14架RF-4E偵察型戰鬥機；1987年正式實施升級計畫，升級了96架的F-4EJ和11架RF-4E，截止2006年，空自的RF-4EJ共墜毀23架，損失率超過百分之十。

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