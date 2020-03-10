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綠色和平：東奧聖火傳遞路線背景環境輻射值「福島核災前的137倍」

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▲▼綠色和平調查團隊第30次實地調查，仍在東京奧運聖火傳遞路線上測得高出標準的輻射值。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平調查團隊第30次實地調查，仍在東京奧運聖火傳遞路線上測得高出標準的輻射值。（圖／綠色和平提供）

記者許展溢／台北報導

今年是福島核災9周年，綠色和平今（10日）發表《移動的輻射 2020》報告，調查發現福島縣多處的核輻射量，包括2020東京奧運聖火傳送路線起點 J-village、路線之一的大熊町，以及福島市中央車站附近，均超出國際建議標準值。

參與調查的綠色和平德國辦公室資深核能專家蕭恩・伯尼（Shaun Burnie）指出，日本政府利用2020東京奧運，營造福島核輻射問題已受控制的假象。不過，本次調查發現福島市中心多處卻是輻射熱點，包括於距離前往東京的新幹線車站約10公尺範圍的核輻射，仍屬於高輻射值，顯示日本宣稱「福島一切已回復正常」並非事實。

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▲▼綠色和平調查團隊第30次實地調查，仍在東京奧運聖火傳遞路線上測得高出標準的輻射值。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平指出，福島市中心多處卻是輻射熱點，顯示日本稱「福島一切已回復正常」並非事實。（圖／綠色和平提供）

綠色和平表示，調查團隊由核災至今持續監測當地情況，已執行30次實地調查，最新一次研究在2019年10至11月期間進行，為期3周，在福島縣數萬處地點測量輻射值，結果如下：

福島東京奧運聖火傳送路線及市中心

1、東京奧運聖火傳送起點、鄰近福島第一核電廠的楢葉町足球訓練中心、聖火傳送路線途經的大熊町，以及福島市中心均發現輻射熱點。

2、在大熊町的新市政廳附近，以及距離東京奧運聖火傳遞路線的幾百公尺範圍內的輻射熱點，距離地面1公尺的輻射值是每小時1.5微西弗，距離地面10公釐的輻射值是每小時2.5微西弗，比2011年福島核災前的背景環境輻射值高62倍。

3、調查團隊在福島市中央車站附近發現有45個輻射熱點，其中11個的輻射值相等於或超過日本政府所訂的標準，有些熱點測得輻射值更是2011年福島核災前的背景環境輻射值的137倍。

福島其他地區

1、在解除疏散令的福島飯館村範圍，發現該處輻射值比起過去5年有重大變化，推測是因泥土中的放射性物質移動及大雨所造成。

2、團隊在浪江町高瀨川的調查位置，雖然日本政府聲稱可安全居住，但逾99%的測量點均超過國際建議標準，是2011年福島核災前的20倍。

3、浪江町靠近以前學校及幼兒園地區的年均輻射劑量值，超出國際建議的公眾
輻射曝露劑量上限10~33倍。

▲▼綠色和平調查團隊第30次實地調查，仍在東京奧運聖火傳遞路線上測得高出標準的輻射值。（圖／綠色和平提供）

▲綠色和平調查顯示一些政府已進行「除汙」工作的地方受到二次汙染。（圖／綠色和平提供）

綠色和平指出，日本政府過去幾年在福島多處進行「除汙工作」，例如刨去民宅後花園受輻射汙染的表面泥土，但佔福島縣面積近7成的森林，即不屬於當局的「除汙」範圍，依舊成為輻射的儲存庫。2019年的兩個颱風－哈吉貝及博羅依，在日本包含福島當地降下連日大雨，而大雨可能造成森林的放射性物質經過河流移動至其他地區

綠色和平特聘專案主任蔡篤慰說，此次調查結果顯示一些政府已進行「除汙」工作的地方受到二次汙染，顯示在大自然複雜的流動影響下，放射性物質能在自然界長久存在。自福島核災後，大量放射性物質飄至森林，但這些森林並未除汙，隨著自然的降雨、颱風帶動，這將繼續成為長期汙染其他區域的源頭。

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