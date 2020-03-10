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江啟臣未提九二共識　蔡正元反問：國民黨又不執政幹嘛管？

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▲▼中國國民黨立法委員江啟臣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨新任主席江啟臣9日宣示就職，針對兩岸政策，江啟臣並未提及「九二共識」，引來議論。對此，前立委蔡正元10日在臉書發文反問管「九二共識」幹嘛？現在國民黨又不執政，不必對兩岸關係好壞負責。

蔡正元表示，綠營執政上上下下不斷反中、辱中、仇中，連大陸遭受病毒肆虐也不放過，大陸也是一副無所謂的樣子，「國民黨幹嘛多管閒事，擔什麼心、操什麼煩」，大陸真的在乎九二共識嗎？看起來未必，對岸領導人說沒有九二共識，兩岸關係將地動山搖，有嗎？

蔡正元說，只有斷幾個鳥不生蛋的邦交、WHO會議不能參加，綠營故意假裝很不爽的樣子，再不來一些大陸觀光客，有些人因此沒工作，這算什麼地動山搖？綠營大官還不是馬照跑舞照跳，兩岸貿易順差錢照賺，顯示大陸也不在乎什麼共識，國民黨反而裡外不是人。

蔡正元認為，國民黨堅守九二共識，美國CIA動員一切力量，支持民進黨、攻擊國民黨，連假間諜案都搞得出來，美國軍火商花錢買媒體，什麼道德無底限的事都幹了。

蔡正元說，在中美對峙時刻中國大陸都事事對美國退讓，大陸上上下下沒有反美的聲音，還出一堆「精美公知」、「精美富豪」，還對美國盡力吞忍求全，「那國民黨幹嘛得罪美國，國民黨在這個時刻又不是執政黨，還去管一個九二共識幹嘛？」

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