美魔女網購香菸收到「粗長黑杯」　扭開瓶蓋羞了…被虧「物超所值」

▲網購的菸管變成情趣用品，讓黃女滿臉通紅，後來跟網路買家了解狀況，卻是已讀不回的結果，讓黃女也只能自認倒楣。（圖／讀者提供）

圖、文／CTWANT

台中市1名美魔女網購香菸打算送親朋好友，沒想到貨到付款後打開發現竟是俗稱「飛機杯」的情趣用品，最糗的還是在辦公室當眾打開，當場被同事大笑猛虧是「物超所值」的婦女節禮物，讓他害羞到滿臉通紅直說「受騙了」。

黃姓美魔女表示，上月在臉書看到一則標榜「此款是無濾嘴菸，讓你抽一口就可以感受到此款菸的獨特濃度，讓你回味無窮」的廣告訊息，由於外觀包裝精緻，打算買來送人，賣家要求互留Line私訊議價，最後雙方以1400元成交並約定貨到付款。

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黃女出門上班前先到超商取貨再拿到辦公室，並當著同事面前滿心期待開啟，拆開紙盒一看竟是一個黑色長形圓柱體，眾人一度以為是保溫杯，未料下一幕更勁爆，她扭開瓶蓋竟是一個仿女性陰部的情趣用品，被現場同事虧說「物超所值耶」。

原來這款情趣品有時也當作性玩具使用，通稱「飛機杯」，也有人稱呼為擼杯、擼管杯或自慰杯，正當黃女滿臉害羞的跟同事解釋後，隨即傳訊給賣家興師問罪，對方先是表示可能寄錯商品願意補寄，沒想到等了半個月最後竟直接不讀也不回擺爛，她只能自認倒楣並藉自身教訓提醒其他民眾小心上當。

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