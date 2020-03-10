違規迴轉吃900元罰單　騎士硬拗「我是左轉」：48年前考照沒這條

▲李姓男子日前在信義區松壽路口違規迴轉挨罰900元，他不服提起行政訴訟。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／新北報導

李姓男子日前在台北市信義區一路口左轉遭警開罰900元，他不服提行政訴訟，法庭上李男認為，因該路口只有禁止迴轉標誌，沒有禁止左轉，他並無違法，甚至辯稱自己在48年前考照時沒有看到這條規定。法院經查後認為李男違規行為屬實，判他敗訴。全案仍可上訴。

李男2019年11月24日下午在信義區附近等人，因等不到就直接騎車左轉松壽路離開，未料轉彎後他遭警攔下，被以違規迴轉為由開罰900元。李男無奈表示，「路口紅綠燈有只禁止迴轉的標誌，但我沒有迴轉，是直走左轉」，對於自己挨罰相當不甘心。

李男法庭上質疑，路口如果不能左轉，應該要同時架設禁止迴轉及左轉的標誌才對，同時他也辯稱，自己48年前在雲林考照時並沒有看到這條規則，覺得自己並無違規，希望法官能撤銷原處分。

新北交裁處回辯，李男違規路段僅有直走標線且設有禁止迴轉標誌，並無其他支道可以轉彎行駛，就算只是停在路邊，天橋下也是行人穿越道，更不能轉彎或迴轉；另李男稱自己48年前考照沒有此項規定一事，交裁處認為交通法規本來就會與時俱進，駕駛人不應以此卸責。

新北地院審理時認為，李男雖表示自己是直行左轉，但他行為經查卻屬「迴車」，又該路口確實設有禁止迴車標誌，李男明顯違規，判他敗訴。全案仍可上訴。

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