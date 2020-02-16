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把握寒假延長快報名　機車駕訓考照補助1300元

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▲把握寒假延長快報名　機車駕訓考照補助1300元。（圖／新竹區監理站提供）

▲2020年1月1日起至11月30日止，參加駕訓班普通重機車訓練並考取駕照的民眾，可獲1300元訓練費用補助。（圖／新竹區監理站提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹區監理所至2020年1月1日起至11月30日止，繼續辦理參加機車駕訓班訓練費用補助，在期間內參加駕訓班普通重機車訓練並考取駕照的民眾，每人可獲1300元訓練費用補助，桃竹苗地區補助名額共有1900人，希望透過完整的駕訓班教育訓練，強化機車防禦駕駛安全觀念，提升機車上路安全確保駕駛人行車安全。

▲把握寒假延長快報名　機車駕訓考照補助1300元。（圖／新竹區監理站提供）

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▲桃竹苗地區補助名額共有1900人，希望透過完整的駕訓班教育訓練，強化機車防禦駕駛安全觀念，提升機車上路安全確保駕駛人行車安全。

新竹區監理所所長黃萬益表示，桃竹苗地區目前計有6家普通重型機車駕訓班(新竹縣新竹安全駕駛中心、新竹市新竹客運駕訓班、桃園市中正駕訓班、桃園市太子駕訓班、桃園市大觀駕訓班、苗栗縣東昇駕訓班)參與訓練，本年度開班以來招生人數持續增加，寒假開始更是每期招生人數皆額滿，顯示大部分家長及學生觀念已漸漸轉變，願意花費讓子女接受駕訓班正規訓練，獲取正確駕駛觀念及技巧，該所將持續協助業者增設普通重型機車班，提供優質的機車駕訓便民服務及提升上路安全。

黃萬益所表示，大專院校及高中職學校開學日因配合新冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延後，依衛生福利部資料顯示，社區尚沒有感染風險，機車駕駛訓練屬於室外空氣流通之場所，民眾可安心利用延長寒假期間報名機車駕駛訓練，除可獲補助外並可考取駕照。

歡迎有意願參加駕訓班專業訓練之民眾，向就近的駕訓班洽詢報名，相關資訊可於新竹區監理所網站普通重型機車駕訓班駕駛訓練補助專區查詢。

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