　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彰顯公權力！　萬餘件交通違規罰鍰欠繳大戶移送強制執行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市交通局與法務部行政執行署台南分署合作辦理罰鍰欠繳大戶專案性移送強制執行清查作業，強制執行萬餘件。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市交通局與法務部行政執行署台南分署合作辦理罰鍰欠繳大戶專案性移送強制執行清查作業，強制執行萬餘件。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為有效遏阻心存僥倖欠繳停車費的不當行為，台南市交通局與法務部行政執行署台南分署合作辦理罰鍰欠繳大戶專案性移送強制執行清查作業，罰鍰欠繳大戶的公司、個人均是因欠繳高雄、新北地區停車費而遭舉發案件，累計十餘萬元罰鍰，全案共計移送1萬餘件，以達強化公權力及彰顯維護公法上債權之決心。

交通局呼籲指出，車輛如有違規罰鍰未繳清，將不能辦理相關買賣轉讓、報廢等異動作業。交通局表示，依道路交通管理處罰條例第56條規定，民眾逾期繳納停車費，主管機關會先行催繳，車主再不繳納，則處以300元罰鍰，裁決中心與法務部行政執行署台南分署合作辦理專案性移送強制執行清查作業，針對積欠罰鍰大戶（累計超過10件）再執行案件，清查發現共有5間公司行號累計1065件、127位民眾累計9104件，其中，最多的罰款大戶的公司因2年來積欠高雄市政府停車費而遭舉發457件，罰鍰137100元、最多的民眾是2年來積欠新北市政府停車費而遭舉發479件，罰鍰143700元。

交通局指出，民眾若無法一次繳清交通違規罰鍰，可申請辦理分期繳納，每期以1個月計算，以18期為限，每期繳納罰鍰金額，不得低於新台幣500元，若未按期繳納，則依法移送強制執行。

交通局呼籲，欠繳交通違規罰緩義務人切勿心存僥倖或置之不理，如有積欠交通違規罰鍰應儘速繳納，否則除需額外負擔逾期罰鍰及強制執行必要費用，且將面臨被強制執行扣押薪水、存款或遭查封拍賣房地產及車輛的困境，且車輛因罰鍰未繳清也不能辦理相關異動作業，而影響自身權益。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
陸配子女被拒回台　汪小菲：人間悲劇！
住院10天病毒二次反撲　女醫向老公道別：我不行了…20天康復
將近2周無症狀！他點破「20例才是恐怖案例」…一直在外面到處
111名潛在感染者未找出！若政府防疫未升級　台大預估染病將達
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

汽機車體檢考照　屏東監理站落實防疫措施

「清山掃蕩」守護山區治安　白河警護農「成果」！

彰顯公權力！　萬餘件交通違規罰鍰欠繳大戶移送強制執行

廚師變農夫　屏東長治邵國賢種出產銷履歷茄子

開拓台南城市外交　郭信良議長率團訪美

不受新冠肺炎影響！花蓮太平洋燈會落幕　吸引逾百萬人潮

違反選罷法遭判刑4年！壽豐鄉長曾淑懿請辭　3個月內補選

台南名醫遭詐騙集團盜圖行騙　王正坤：不要受騙請踴躍檢舉！

啟動2020年度擴大防搶安全演練　新北農漁會讓民眾好安心

台東縣特種搜救隊整裝參訓5天　搜救能力再躍進

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

防疫比照「非洲豬瘟」重罰？陳時中：他們是人不是一塊肉

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

汽機車體檢考照　屏東監理站落實防疫措施

「清山掃蕩」守護山區治安　白河警護農「成果」！

彰顯公權力！　萬餘件交通違規罰鍰欠繳大戶移送強制執行

廚師變農夫　屏東長治邵國賢種出產銷履歷茄子

開拓台南城市外交　郭信良議長率團訪美

不受新冠肺炎影響！花蓮太平洋燈會落幕　吸引逾百萬人潮

違反選罷法遭判刑4年！壽豐鄉長曾淑懿請辭　3個月內補選

台南名醫遭詐騙集團盜圖行騙　王正坤：不要受騙請踴躍檢舉！

啟動2020年度擴大防搶安全演練　新北農漁會讓民眾好安心

台東縣特種搜救隊整裝參訓5天　搜救能力再躍進

別讓細紋洩年齡！日本最強抗皺新品，助你化身仙女姐姐

藍委「圍堵」吳斯懷進國防委員會？　林為洲：我自己也想進

觀光客少8成！大阪台男曝慘況「店員都站著發呆」　環球現照驚呆網友

西進轉職意願轉弱！　不回大陸者95%回鄉台灣、9%流向東協

隱瞞過年去湖北！佛山男遭妻舉報...送醫後確診了　220人全被緊急隔離

即／單親媽上銬戒護進警局！涉餵小姊弟藥害雙亡　朝殺人罪偵辦

模里西斯禁台入境！外交部2天內轉彎「證實此事」　周春米質疑反應慢半拍

雷納德全明星賽轟8顆三分飆30分　首位奪布萊恩MVP球員

惡男發「口罩災難財」4天詐騙215萬元　錢全拿去打賞女主播

不斷更新／泰國增1例…患者家屬為同為確診病患　日本暫停天皇誕生日活動

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

菲撤對台禁令　義美菲籍移工請願

桃園雇資收臨時工　月工資3,706元

不受病毒影響　花蓮太平洋燈會吸引百萬人潮

違反選罷法遭判刑　壽豐鄉長曾淑懿請辭

新竹工人墜落慘死！15日送煞路線曝光

台南名醫遭詐騙集團盜圖行騙

「清山掃蕩」守護山區治安

7230隻雞全撲殺　彰化驗出H5N2禽流感

萬餘件交通違規罰鍰欠繳大戶移送強制執行

郭信良議長率團訪美

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

桃園捷運綠線延伸中壢　獲政院核定

愛爾麗醫療集團　捐100套防護衣

勿攔搭白牌車　遇事故領不到責任保險理賠

更多熱門

相關新聞

檢舉交通違規竟遭毆打

檢舉交通違規竟遭毆打

台南一位民眾在新市區，拍照檢舉交通違規時，遭1名機車騎士爆氣毆打，受害人在臉書貼文嚴厲讉責暴力，揚言向警方報案提告，警方則是依照網路影片，主動介入，傳喚毆人騎士，將依強制罪等罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

金門首例！男居家檢疫「還外出喝酒」衛生局火速開罰了

金門首例！男居家檢疫「還外出喝酒」衛生局火速開罰了

科技執法再新增　鳳定過埤單月4000違規

科技執法再新增　鳳定過埤單月4000違規

不滿檢舉交通違規打檢舉達人

不滿檢舉交通違規打檢舉達人

金融業罰鍰衝破3億　保險業被罰最多

金融業罰鍰衝破3億　保險業被罰最多

關鍵字：

交通違規罰鍰強制執行

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

大陸導演常凱因新冠肺炎離世！吃完年夜飯4親人染病亡

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

「我跳級上台大博士」兒14年騙父母千萬

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

每天重訓+桑拿　肌肉男精蟲數變0

大眼美照曝光！120秒烈焰焚身慘成焦屍

《想見你》、《愛的迫降》同日結局！追劇3平台崩了

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面