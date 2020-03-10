阿富汗拒放5千囚犯　美國開始撤軍預計降到8600名

▲ 塔利班在和平協議中，要求交換戰俘和釋放5千名關押人員。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）於2月29日達成了和平協議，雙方都稱這是歷史性的一刻，且結束長達18年戰爭的重要里程碑，但協議內容並沒有得到阿富汗政府的同意，而塔利班表示將停止部分協議內容，且恢復一切在阿富汗的「行動」。

根據《路透社》報導，美國在協議中答應將逐一撤出在阿富汗的美軍，計畫將1萬3千阿美軍消減至8600人，而塔利班則承諾不再讓阿富汗成為恐怖份子的庇護所。此外，協議內容還提到，交換戰俘和要求阿富汗政府釋放所有關押人員。

▲阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）。（圖／取自免費圖庫Wikimeida Commons）

對此，加尼表示拒絕釋放5千名囚犯，而塔利班發言人於2日宣佈，停止部分的和平協議條款，將恢復在阿富汗的行動，且不會參加阿富汗內部談判，直到加尼同意釋放5千名囚犯。

據報導，有相關人士透露，為了爭取各國信任和證明願意跟塔利班談判的誠意，加尼同意釋放1千名塔利班囚犯，其中以老年人和即將結束刑期的囚犯優先。對此，加尼辦公室的發言人拒絕回答，而美國國務院和美國駐喀布爾大使館也沒有立即回應相關問題。

塔利班是1994年興起的伊斯蘭原教旨主義的武裝組織，1996年掌權後，以伊斯蘭教法統治阿富汗，發生911時間後，美國率領北約（北大西洋公約組織）入侵阿富汗，塔利班伊斯蘭政權被推翻。此後，塔利班分子以游擊隊的形式分散在阿富汗，以坎達哈為據點，與新政府及多國部隊對抗。