　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿富汗拒放5千囚犯　美國開始撤軍預計降到8600名

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 塔利班在和平協議中要求，交換戰俘和釋放5千名關押人員。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲ 塔利班在和平協議中，要求交換戰俘和釋放5千名關押人員。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）於2月29日達成了和平協議，雙方都稱這是歷史性的一刻，且結束長達18年戰爭的重要里程碑，但協議內容並沒有得到阿富汗政府的同意，而塔利班表示將停止部分協議內容，且恢復一切在阿富汗的「行動」。

根據《路透社》報導，美國在協議中答應將逐一撤出在阿富汗的美軍，計畫將1萬3千阿美軍消減至8600人，而塔利班則承諾不再讓阿富汗成為恐怖份子的庇護所。此外，協議內容還提到，交換戰俘和要求阿富汗政府釋放所有關押人員。

▲阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）。（圖／取自免費圖庫Wikimeida Commons）

▲阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）。（圖／取自免費圖庫Wikimeida Commons）

對此，加尼表示拒絕釋放5千名囚犯，而塔利班發言人於2日宣佈，停止部分的和平協議條款，將恢復在阿富汗的行動，且不會參加阿富汗內部談判，直到加尼同意釋放5千名囚犯。

據報導，有相關人士透露，為了爭取各國信任和證明願意跟塔利班談判的誠意，加尼同意釋放1千名塔利班囚犯，其中以老年人和即將結束刑期的囚犯優先。對此，加尼辦公室的發言人拒絕回答，而美國國務院和美國駐喀布爾大使館也沒有立即回應相關問題。

塔利班是1994年興起的伊斯蘭原教旨主義的武裝組織，1996年掌權後，以伊斯蘭教法統治阿富汗，發生911時間後，美國率領北約（北大西洋公約組織）入侵阿富汗，塔利班伊斯蘭政權被推翻。此後，塔利班分子以游擊隊的形式分散在阿富汗，以坎達哈為據點，與新政府及多國部隊對抗。

ET快訊
健保APP一開就閃退！口罩2.0「註冊卡住」　健保署回應了
2個月大女兒「半夜突休克不治」　網紅夫妻淚崩：快去排隊再帶妳
快訊／運鈔車國道3號翻覆！　硬幣撒滿整片馬路
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國確診數破700…仿照義大利、中國封城？美專家：一切都有可能

美股雪崩式大跌　大陸封城「供應鏈斷光光」石油崩盤

客服中心3天爆64例！首爾最大規模群聚感染　2百人不戴口罩狂接電話惹禍

阿富汗拒放5千囚犯　美國開始撤軍預計降到8600名

加拿大安大略省SARS過後「儲備5500萬個口罩」　逾80％放到過期

不斷更新／日本神奈川增1死！日本境內死亡人數達10人　北海道111人確診

華府首例是牧師！　確診前佈道握手「超過500人」

15歲仙氣國中妹爆紅！同框「逆天長腿高學歷」親姊...網全跪：超神基因

時尚界淪陷！越南「鋼鐵大亨2姐妹花」赴米蘭時裝周看秀　回國後雙雙確診

開戰了！俄羅斯不做「省油的燈」槓上沙烏地　3重點看懂油價狂跌風暴

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

美國確診數破700…仿照義大利、中國封城？美專家：一切都有可能

美股雪崩式大跌　大陸封城「供應鏈斷光光」石油崩盤

客服中心3天爆64例！首爾最大規模群聚感染　2百人不戴口罩狂接電話惹禍

阿富汗拒放5千囚犯　美國開始撤軍預計降到8600名

加拿大安大略省SARS過後「儲備5500萬個口罩」　逾80％放到過期

不斷更新／日本神奈川增1死！日本境內死亡人數達10人　北海道111人確診

華府首例是牧師！　確診前佈道握手「超過500人」

15歲仙氣國中妹爆紅！同框「逆天長腿高學歷」親姊...網全跪：超神基因

時尚界淪陷！越南「鋼鐵大亨2姐妹花」赴米蘭時裝周看秀　回國後雙雙確診

開戰了！俄羅斯不做「省油的燈」槓上沙烏地　3重點看懂油價狂跌風暴

網紅西施犬平和離世！　吐舌歪頭「缺陷萌樣」留百萬粉心中

不甩疫情？爵士門神戈貝爾受訪完「摸一輪麥克風」 球迷諷NBA太恐慌

國際原油崩跌！　台塑化：雖短期影響極大、長遠而言仍有助益

家樂福東興店走入歷史　上班族哭「怎麼連路易莎、摩斯都關了」

黃奎博／江啟臣提倡「兩優」原則　九二共識去留成關鍵

驚見醉男倒在路上！　2狗狗「左右站崗」守護主人網感動：忠犬小八

中職／兄弟新戰袍「戰象披甲」亮相　CHASE形象片329首播

美國確診數破700…仿照義大利、中國封城？美專家：一切都有可能

接觸者小孩被要求「不准去學校」　陳時中再喊話：排斥隔絕真的沒有必要

台灣最大私人飛機公司驚爆弊端！前總監遭約談30萬交保

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要

醫療體系崩潰！義國醫師曝「真實慘況」

更／日本神奈川增1死　境內共10死

菲男2/26發燒曾赴台灣　返國確診！

川普喊話：去年流感也死了3.7萬人阿

助日防疫！唐鳳檢查程式碼改1字

譚德塞：全球大流行威脅非常真實

美股猛暴性狂挫2013點　4分鐘蒸發3兆美元

國民小老婆露白皙辣腿　男粉暴動了

女子崩潰「對空姐狂咳」…泰航回應了

川普漠視美股跌！轉發拉提琴圖挨批

美國人瘋搶「防疫神物」可用30年

更多熱門

相關新聞

華府牧師確診　曾握手「超過500人」

華府牧師確診　曾握手「超過500人」

美國華府一名牧師7日被證實為當地首例，確診前握手超過500名教友，目前只要在2月24日至3月3日間去過教堂的民眾，都被要求進行為期2週的自我隔離，為慎重起見，教會也已取消主日禮拜等活動，這是該教會1817年創設以來，首度停止所有活動。

美股油價暴跌　金融恐懼超限戰

美股油價暴跌　金融恐懼超限戰

美眾議員致函WHO　要求讓台灣參與

美眾議員致函WHO　要求讓台灣參與

乘客咳嗽嚇壞人　班機緊急迫降

乘客咳嗽嚇壞人　班機緊急迫降

《花木蘭》首映劉亦菲金色龍袍

《花木蘭》首映劉亦菲金色龍袍

關鍵字：

塔利班Taliban阿富汗美國和平協議加尼Ashraf Ghani

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

莉婭認了「我喜歡女生」

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面