美股崩跌「23年來首度啟動熔斷機制」　3道門檻揭密

▲美股狂洩啟動熔斷機制。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約9日專電

隨著國際油價崩盤，美股標普500指數今天開盤後暴跌7%，觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘。這是美股熔斷機制近23年來首度觸發，目的是讓投資人冷靜，避免大盤迅速破底。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情削弱能源需求，石油輸出國家組織（OPEC）上週卻未能與俄羅斯為首的夥伴達成減產共識。沙烏地阿拉伯隨後以降價和增產報復俄羅斯，導致國際油價慘跌逾20%，創1991年以來最大單日跌幅。

這場油價大戰重創全球股市，美股跳空開低，標準普爾500指數盤初即大跌7%，觸發熔斷機制（circuit breaker），美股暫停交易15分鐘，直到美東時間上午9時49分。恢復交易後，大盤收復部分失土，但賣壓依舊沉重。

紐約證券交易所（NYSE）總裁康寧漢（Stacey Cunningham）接受財經媒體CNBC訪問時說，美股熔斷機制設計目的是放慢交易速度幾分鐘，讓投資人有能力釐清頭緒、消化訊息並據此做出決定。

美股熔斷機制是1987年10月19日「黑色星期一」（Black Monday）道瓊工業指數崩跌逾22%後上路。華爾街日報報導，今天之前，美股只有一次觸發熔斷機制的紀錄，也就是1997年10月27日。

在這個俗稱「血腥星期一」（Bloody Monday）的交易日，美股兩度暫停交易。道瓊指數午盤跌逾350點後暫停交易半小時，恢復交易後指數進一步下探，跌逾550點後暫停交易一小時，最後提前收盤。

當年美股熔斷機制是依漲跌點決定觸發與否，隨著美股逐年上漲，熔斷機制觸發門檻後來改為特定漲跌幅百分比，但也遇過來不及止跌的事件。

2010年5月6日，美股午盤閃電崩盤（flash crash），道瓊指數一度跌近1000點、跌幅9.2%，交易員急忙釐清頭緒時，大盤又迅速反彈。當時美股熔斷機制觸發門檻是道瓊指數跌幅達10%，這次閃崩促使現行規則於2013年2月上路。

依據紐約證交所說明，正規交易時間熔斷機制有3道門檻。

美東時間下午3時25分（美股收盤前35分鐘）前，只要標普500指數單日跌幅達7%，交易將暫停15分鐘。恢復交易後，如果標普500指數跌幅達13%，將再暫停交易15分鐘；假使在下午3時25分後發生，美股將不會暫停交易。

最後一道門檻是標普500指數跌幅達20%，一旦達到，美股全天剩餘時間將取消交易，等於提前收盤。現行規則採用以來，美股未曾因標普500指數崩跌13%、20%而觸發熔斷機制。