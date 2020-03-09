陸教育部：要開學需滿足三個條件！網友狂喊「在家要瘋了」

▲因應新冠肺炎疫情的控制，不少學校延後開學。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球大爆發，為了防止群聚感染，大陸許多學校仍未開學。不過，大陸教育部指出，除了延後開學以外，還需符合三個條件學校才能考慮開學，包括疫情基本得到控制、社會家長都認為現在開學是安全的以及開學後必要的防控物資和條件都是到位的等。

據《中國教育報》報導，大陸教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰指出，原則上教育部目前就是延後開學，但近期對開學作出一個原則性要求，需要符合三個條件再考慮開學。

王登峰表示，一是疫情基本得到控制。所謂基本得到控制，是由國家來判定的，具體可能要精準到縣一級的疫情防控情況。二是社會家長都認為，或者絕大多數同意說現在開學是安全的。三是開學以後必要的防控物資和條件都是到位的。具備這三個條件以後，再來考慮什麼時候開學。

另外，被問及作為抗「疫」重要的科研力量，教育部對於高校防控工作有著怎樣的部署？王登峰回應稱，主要在一個盯字上，「第一個『盯』人包括寒假在校、沒有回家的學生，以及各種原因提前回來的學生。對這些學生要嚴格落實隔離、消毒等各方面的管理，每天要測體溫並報告等。」

他續指，第二個「盯」人，是針對回鄉的學生，要了解他們所在地的疫情情況，要求他們居家隔離，不要參加聚集性活動，每天要檢測體溫。所有高校都要動員班主任、輔導員、院係以及校領導，建立「人盯人」的制度，把底數摸清。

消息一出，不少網友急著想開學，表示「快開學吧，在家要瘋了」、「真的想開學了」、「第一次這麼想開學的舉個手」；但也有網友認為「學校人流量大，還是要等疫情結束後開學吧，雖然在家呆著很香」、「還是要以安全為主要是漏了一個真的是巨大的災難」、「根據實際情況吧！畢竟孩子的健康更重要」。

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