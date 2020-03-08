守護保安林！蘇澳無尾港健走淨塑　400人清出215公斤廢棄物

▲▼蘇澳無尾港健走淨塑活動，400人清出215公斤廢棄物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

林務局羅東林管處等單位，8日在宜蘭五結蘭陽溪口、南至蘇澳澳仔角保安林內，舉辦「守護保安林 蘇澳無尾港健走淨塑」活動，400人清出以漁業為大宗的215公斤海漂垃圾廢棄物。

羅東林管處與宜縣無尾港文教促進會、蘇澳鎮港邊社區、蘇澳鎮公所及KYMCO光陽集團，8日共同在編號第2702號保安林內，舉辦「守護保安林 蘇澳無尾港健走淨塑」活動，活動由宜縣無尾港文教促進會連結港邊社區，經在地長者及解說員引導參與民眾進行保安林淨灘、溼地覽導，透過百年古井、五營兵將、保安林入口解說站、淨灘、泡泡湧泉、溼地賞鳥趣鳥瞰保護區一系列行程，藉由所見水鳥與溼地環境讓民眾瞭解保安林提供鳥類良好棲地及水鳥食源的生態功能。

而400名光陽車友及民眾深入認識保安林，感受森林帶來的好處之際，並捲袖動手一同為守護環境盡一份力，總共清理出215公斤的各式廢棄物（漁業廢棄物、寶特瓶、鐵鋁罐及其他零碎塑膠），廢棄物中以漁業類為大宗。

羅東林區管理處表示，編號第2702號保安林北起五結蘭陽溪口、南至蘇澳澳仔角，為保護宜蘭海岸重要的綠色屏障，藉由茂密的森林，阻擋東北季風、颱風帶來的強風、飛砂及鹽分侵襲，保護鄰近後方的人們生命財產安全。

活動最後透過滿意度問卷及保安林命名活動，致贈參與民眾樹苗及學田米，讓民眾進一步瞭解當地文化與保安林的關聯，期望保安林不再只是一個冷冰冰的專有名詞，而是人與自然相處的一部分。另學田米係岳明國小仿效先人做法，早期傳統書院為籌募經費，常自種稻米自力更生，因此把學生栽種的稻米取名為「學田米」。

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