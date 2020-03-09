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日本攝影大師無私分享旅拍秘訣　普通紀念照拍成大片感立即見效

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▲攝影,街拍（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲把攝影技法學起來，讓旅拍作品更吸引大家的目光，擺脫到此一遊的普通紀念照。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

旅遊途中看到美麗風景、點了一道美味甜點的同時，許多人也會順手拍下來，用影像把美好回憶記錄下來，也上傳到FB或IG分享給朋友們，不過有的人隨便一拍，平淡無奇的街道都能拍得很有意境，有的卻是怎麼拍都很普通，此時就是考驗個人旅拍功力的時候了！日本暢銷攝影名家「野寺治孝」在個人即將在台發行的新書中，分享了100個一看就上手的寫真秘訣，教大家如何掌握各種拍攝要領，擺脫普通的紀念照。

以下精選摘文摘自《旅遊攝影食譜書：100道一看就上手的寫真美照料理妙方》，尖端出版授權提供

請繼續往下閱讀...

Recipe_No.011
閃耀著晨光的海面
★★

《旅遊攝影料理妙方：100個一看就上手的寫真秘訣》（圖／尖端出版提供）

盡情地把曝光調整成比較明亮，並將早晨的氣氛表現出來。

【資訊・器材・條件】

A. 英國・蘭茲角
B. 200mm F2.8　1/8000秒 F4　光圈先決AE　＋3EV　ISO100
C. 全片幅數位單眼相機
D. 晴天早晨的逆光／上午7點左右
E. 將水平線放在略高於畫面中央的位置／高角度

【拍攝方式】

1. 早上到街上散步時，由於從海角看到了淺色海面閃閃發光的景象，因此就到那裡。
2. 對水平線進行對焦。盡情地把曝光補償設為+3，將朝陽強調出來。
3. 注意不要將畫面拍暗。
4. 把藍色稍微增強。

【重點】

「拍攝結果與想像中的情景不一樣」的情況經常會發生。具體來說，大多是明暗的差異。這時我一邊確認畫面一邊慢慢地進行正曝光補償好讓畫面變亮，然後拍下照片。正確的答案不是只有眼睛所看到的亮度而已。由於我想將早晨的靜謐氣氛拍攝下來，因此把曝光調整成如此明亮。

Recipe_No.039
鋪滿水果的法式土司

《旅遊攝影料理妙方：100個一看就上手的寫真秘訣》（圖／尖端出版提供）

拍攝料理時應使用淺景深，並配合些微的逆光便會呈現自然的氣氛。

【資訊・器材・條件】

A. 夏威夷・歐胡島・威基基的餐廳
B. 24-105mm F4（95mm附近） 1/160秒　F4　光圈先決AE －1/3EV　ISO800
C. 全片幅數位單眼相機
D. 晴天時露台座位的平光／下午1點左右
E. 將料理放在畫面中央

【拍攝方式】

1. 這是我在探尋拍攝場所時就一直想去的當地餐廳。
2. 對中間的草莓進行對焦。將景深調淺一點讓氣氛表現出來。
3. 從正俯瞰的角度拍攝特寫時，不要將餐盤的邊緣拍進畫面。
4. 將飽和度稍微提高。把紅色稍微降低。

【重點】

儘管我也拍攝了裝有這些食物的整個餐盤，但這張照片裡的水果的細節顯得很清楚而且看起來也很好吃。若將畫面上方安排在窗邊並使用逆光的話，陰影會出現在下方，而且會顯得很自然。但不要讓陰影顯得太強烈。

Recipe_No.058
低頭向神明禱告的衝浪者
★★★

《旅遊攝影料理妙方：100個一看就上手的寫真秘訣》（圖／尖端出版提供）

當我們選用了某張照片時，畫面的主題也會隨之改變。

【資訊・器材・條件】

A. 夏威夷・歐胡島・伊夫凱海灘
B. 200mm F2.8　1/500秒　F5.6 光圈先決AE　－2/3EV　ISO100
C. 底片單眼相機
D. 晴天的斜光／下午3點左右
E. 將衝浪者拍進略偏畫面中央處

【拍攝方式】

1. 年輕的衝浪者在進入大海以前，低頭向神明禱告。當時我覺得他的儀態非常神聖。
2. 對衝浪者進行對焦。將黃色衝浪板入鏡，以拍成照片。
3. 由於是使用望遠鏡頭，因此必須提防手震的發生。
4. 將紅色稍微減弱。把對比增強。

【重點】

當我拍完這個情景時，結束禱告的衝浪者抬頭看著海上。我也拍攝了他看著海上的情景，但由於我覺得向神明禱告是衝浪者對大海表達敬畏之意，因此將禱告的照片當成OK的作品。之所以讓衝浪者的頭部後面有多餘的空間，也是因為我覺得他的「願望」將會呈現在這個空間裡。

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