眾人哀悼之際...長沙公司竟秒註冊「李文亮」商標！大發死人財被罵翻

▲李文亮因防疫過程遭感染肺炎。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎初期的「吹哨人」李文亮，7日因感染不幸病逝，然而就在眾人為他的死哀悼之際，長沙市福茶堂電子商務有限公司卻搶在當天，申請了4個商標，當中3個名稱為「李文亮」，另一個為「文亮」。消息傳出後掀起網友一片撻伐，涉事企業27日出面道歉，目前當局已介入調查。

▲這4個稱為「李文亮」的申請商標，類型分別為醫療器材、醫藥、方便食品等。（圖／翻攝自大陸網站)

據《澎湃新聞》報導，目前，長沙市智慧財產權局一位副局長正帶隊現場調查此事，該局對此事高度重視，已責令企業撤銷商標申請，並對該企業違法行為展開調查。同時，長沙市天心區市場監督管理局也正在現場調查。

負責調查此事的科長蔣瑛表示，長沙市福茶堂電子商務有限公司搶注「李文亮」名字的行為，涉嫌違反我國《商標法》第十條第一款第(八)項的規定，有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的標誌不得作為商標使用。

蔣瑛說，「要是在平時，註冊『李文亮』這個名字不違法，但是在疫情期間，該公司在李文亮去世當天註冊他的名字造成了社會不良影響。現在當事人目前非常配合調查，已經撤掉商標註冊申請，我們接下來還將對於事件的惡意程度、是否取得違法所得等情況詳細調查後，嚴肅處理，絕不姑息。」

▲李文亮確診為武漢肺炎。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

被稱為新型冠狀病毒「吹哨人」的武漢眼科醫師李文亮，因防疫過程遭感染肺炎，經全力搶救後無效，於7日淩晨病逝於武漢中心醫院。不少武漢民眾得知消息，自發性前往醫院門口獻花致意；另外也有網友號召民眾共同點燈、吹口哨，紀念這位用生命預警的英雄。

對於長沙公司發死人財的行為，網友群起撻伐，「這公司要要臉麼？」、「對於這種不要臉的公司，最好的回應就是不管他們幹什麼行業，都抵制他們」、「蹭熱度蹭成這樣，真的沒有心吧」、「想錢想瘋了吧？」、「這公司就讓他倒閉去吧」。