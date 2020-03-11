陸網軍造謠疫情竟連結色情網迷片！假台大醫院推特掰新聞台主管染疫跑光光

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊11日宣布查處3件台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情謠言，經警方清查發現涉嫌在臉書、推特等社群軟體發布台灣疫情失控、媒體公司主管感染肺炎空無一人、還有病患一車一車拉等假訊息；但警方指出對岸網軍造謠能力仍有待加強，這些謠言包含「梧桐樹」「一車一車拉」「覈實」「我院」都是大陸用語，民眾只要細心思考就會發現都是造謠，警方呼籲轉傳、製造謠言都可能違法遭處3年以下有期徒刑，併科重罰300萬元法罰金。

▲刑事局偵二大隊11日發布3起大陸網軍假訊息，偵二大隊長趙家輝說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵二大隊11日發布3起大陸網軍假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：臉書帳號「刘清源」在社群網站上張貼「求求蔡政府救救他們吧！太可怕了，我表叔是在台灣種梧桐樹的...，以為要生產紙張，結果有天晚上12點，我表叔看見政府開始一車車的屍體運過來...」涉嫌造謠，加上該帳戶姓名、好友均為對岸簡體字名稱，研判為大陸網軍所為。

▲刑事局偵二大隊11日發布3起大陸網軍假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

另個臉書帳號「XuKun Cai」在社群網站張貼「大家不要聽信謠言了！我剛剛聯繫幾家醫院覈實了一下，所謂【一車一車拉】都是造謠！我統計了一下，台北現在是77死重症629，高雄死56重症461，其他地區還在統計！...」

警方查核上述內容，上述病例統計資訊，明顯與台灣中央流行疫情指揮中心所公布資訊不符，警方指出該帳號與大陸歌手蔡徐坤姓名之英譯雷同，另查看訊息內容出現「覈實」之用法是大陸人用字，顯見該不實訊息為境外人士冒用歌手姓名所為。

刑事局並發現大陸網軍在推特註冊偽冒「臺灣大學醫學院附屬醫院官方媒體」假帳號，該帳號在推特張貼「#Taiwan #臺灣肺炎 根據@CNMbrknews前方記者的報導，因為主管確診臺灣肺炎，TVBS新聞部已空無一人，不過請大家放心，沒有病患無需戴口罩。我院已獲得了最新的防疫疫苗，請進入我院網站進行預約注射。有政府，請安心！

負責調查的警方笑稱，該謠言假到所謂的新聞連結還放上國際知名色情網站「Pornhub」的色情影片連結，加上該謠言推文使用「前方記者」「我院」等大陸用語，研判也是對岸網軍虛偽造謠之作、目的都是為了攻擊台灣新冠肺炎防疫士氣。

刑事局提醒民眾，政府2月25日公布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法條第12條「哄抬價格或囤積而不應市銷售罪」、第13條「不遵行指示罪」及第14條「散播不實訊息罪」散播、轉傳上述疫情謠言都可處三年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣三百萬元以下罰金，民眾切莫以身試法。

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