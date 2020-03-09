「歐盟市場准入」擺烏龍　科創板新貴「東方生物」大跌7.05%

▲因應肺炎疫情，陸生技公司進行新冠病毒檢測試劑研發。（示意圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

浙江東方基因生物製品股份有限公司（東方生物）因日前發布「完成新型冠狀病毒檢測產品的開發，並已經在歐盟註冊備案」等不實消息，遭監管單位及上交所發函警告。東方生物今（9日）股價開盤後大跌，最大跌幅達9.9%，收盤時成交價為91.02元，跌幅7.05%。

▲科創板東方生物公司發布「烏龍訊息」蹭新冠肺炎疫情熱點，遭上交所警告。（圖／翻攝東方財富網）

《新京報》報導，東方生物2月22日經媒體報導，相關新型冠狀病毒檢測產品已經在歐盟註冊備案。對此，東方生物於隔日晚間發出《澄清公告》稱，根據歐盟相關法律規定，檢測產品在進入歐盟市場銷售前，需由歐盟代表提交備案，備案即獲得市場准入資格，獲得相應的備案登記號，「截至本公告發佈日，公司尚未取得歐盟給予的新冠病毒診斷系列產品的備案登記號，國內註冊證申請工作也在進行中。」

緊接著，東方生物再發出一個澄清公告的補充公告表示，「已經根據歐盟法規由歐盟代表提交備案註冊，在備案號獲得前，根據歐盟法規，可視為已經備案獲得了市場准入」，推翻澄清公告的說法。

▲上交所避免上市公司藉新冠肺炎疫情拉抬股價。（示意圖／路透）

東方生物股價隨即應聲飆漲，同時也受到監管機關的注意。對此，上交所表示，當前市場對新冠病毒檢測產品的開發及市場投放等情況高度關注，東方生物發佈相關信息應當注意審慎、準確，避免產生誤導。

上交所認為，該《澄清公告》內容未能準確反映公司檢測產品註冊備案及銷售區域的實際情況，信息披露不準確；同時，相關公告錯誤版本未經公司審核即對外發布，違反《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關條例，對東方生物及時任董事會秘書王曉波予以通報批評並通報中國證監會，並列入上市公司誠信檔案。