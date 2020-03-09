2男衝入房內「捆綁媽媽」搶走1歲兒！　爸苦尋15年終於團圓：想像很多遍了

▲申聰被拐走15年，一家終於團圓。（圖／翻攝自今日頭條）

記者劉亭／綜合報導

大陸知名的「梅姨拐童案」，其中一名小孩被找到了！15年前兒子在自家租屋處內被2男搶走，生父申軍良走遍各處到處尋娃，皇天不負苦心人，終於在7日一家團聚。申軍良8日興奮發文表示，兒子楊光又健康，一家人相處融洽。

綜合陸媒報導，申軍良2005年時在廣州增城一間企業工作，1歲的兒子由老婆于曉莉自己在家照顧，但在1月4日上午突然有2名男子闖入屋內，綑綁住於曉莉後，強行抱走了正在床上睡覺的兒子申聰。

經歷失子之痛的于曉莉一度精神失常，提起申聰就哭個不停。每年到申聰的陰曆生日，她的身體就會條件反射似的不舒服。申軍良則踏上了漫長的尋子之路，他變賣了房子，在廣東各地輾轉張貼了80多萬份尋人啟事，並懸賞10萬元人民幣（約45萬元新台幣）徵求線索，欠下了50多萬元人民幣（約225萬元新台幣）的債務，但卻一無所獲。

直到2016年警方抓獲5名涉案人員，警方也掌握了線索，於2020年1月經過DNA比對，發現了申軍良被拐的兒子申聰。廣州警方6日晚上通報，已將申聰養父母帶回調查。

▲申軍良不放棄希望，到處尋找兒子。（圖／翻攝自新京報）

「15年了，我終於等到這一天！」申軍良記憶中，申聰愛笑，生得圓頭圓腦、白白嫩嫩，兩條胳膊像剛出水的藕節，而如今終於找到人，父子相見的場景，他已經在腦海裡想過無數遍了。

申軍良8日也發文表示，目前已經16歲的兒子身體非常健康，身高170公分左右，性格十分陽光開朗、喜歡運動，而且非常有禮貌，已經有了小大人的模樣，感覺比很多同齡人都要成熟。

▲一家人得知消息後，已預先幫申聰買好各種物品。

申軍良也透露，因為兒子還是未成年，擔心以後會影響小孩未來求學、工作，為了保護兒子的隱私，不希望兒子照片在網路流傳，就不帶兒子出來了，希望大家體諒。他也指出，一家人相處相當融洽，都很開心。

而申軍良律師表示，根據申軍良和警方溝通的情況，目前孩子申聰已經明確向警方表示，要求和父親申軍良回家；另外對於15年來申軍良四處尋子的各種損失，將會依法向法院提起刑事附帶民事訴訟。