影／口罩實名制2.0版「進入壓力測試」！　陳時中：7天買3片短期不變

▲口罩實名制2.0版「進入壓力測試」！陳時中：7天買3片短期不變。（圖／記者宋良義攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，口罩實名制也確定進化到2.0版，行政院長蘇貞昌今（9）日拍板，將推動網路購買、超商取貨，現正進入壓力測試階段，指揮中心指揮官陳時中表示，短期內仍規劃維持7天買3片，詳細內容將在明天公布。

口罩實名制確定進化到2.0版，行政院長蘇貞昌中午召集會議拍板，將推動網路購買、超商取貨，系統初步測試可行，超商也願配合，今天將會做一整天的壓力測試，由於超商物流系統變更需一周，預計本週末前展開登記測試，下下週前開始領口罩。

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口罩實名制在2月6日正式實施，民眾須持健保卡和身份證到健保藥局購買，指揮中心在3月5日起將實名制口罩「每人可多購買一片」，成人口罩購買量增加為7天3片，兒童口罩增加為7天5片。

陳時中指出，目前醫用口罩產能持續提升，原本每天可超過820萬片，在上週達到851萬片，現在平均每天可以920萬片，預計下週可以每天超過1,000萬片；接下來也預計要實施口罩實名制2.0，開放網路購買，詳細內容待今天確定後，明天記者會公布。

據了解，目前系統初步測試可行，超商也願意配合，今天將進行一整天的壓力測試，而超商物流系統變更大概需要一週時間，因此希望能夠在本週末前展開登記測試，下下週前開始領口罩。