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太平洋環礁現「二戰軍機殘骸」　7失蹤美軍有望轉列陣亡名單

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▲▼TBF轟炸機及SBD俯衝轟炸機。（圖／翻攝自維基百科）

▲本次發現的軍機殘骸都位於遠離楚克群島沈船景點的地方。圖為SBD俯衝轟炸機。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國考古學者近日在密克羅尼西亞聯邦的楚克群島（舊名特魯克環礁）海底，發現3架1944年被擊落的二戰美軍轟炸機殘骸，這3架戰機共編制有7名機組人員，未來有望使這7人自失蹤轉列為陣亡名單。

據軍事網站Military.com報導，水下考古負責人德拉瓦大學海洋科學與政策學院院長莫林（Mark Moline）表示，本次在楚克群島發現了兩架SBD無畏式俯衝轟炸機和一架TBF復仇者式魚雷轟炸機的殘骸，這也是這3架軍機被擊落76年後首次被發現。

莫林表示，這次考古的主要目的並非軍機殘骸，而是很有希望讓編制於軍機上的7名美軍，自二戰失蹤名單轉列為陣亡名單，團隊下一步將與美國國防部共享研究成果，「這才是真正推動我們前進的動力。」水下考古學家安德魯（Andrew Pietruszka）表示，目前探測隊正在匯總報告，「未來可能將啟動恢復及識別7名美軍遺體的相關工作。」

退休海軍飛行員德里克說，需要更深入研究探測，才能找到其他墜落的美國軍機，「我們將致力於尋找更多失蹤的美國人民。」

▲▼TBF轟炸機及SBD俯衝轟炸機。（圖／翻攝自維基百科）

▲TBF轟炸機。（圖／翻攝自維基百科）

特魯克環礁在二戰時曾為日本聯合艦隊重要的前線基地，也是連通日本本土及太平洋戰區的樞紐，美國海軍於1944年2月中旬，曾對此地進行名為「冰雹行動」的空襲任務，雖然日本聯合艦隊事先收到情報，已撤退大型軍艦至帛琉，但仍有大量小型軍艦及250架軍機遭到擊沉或擊毀，多數資源儲存設備及建築遭到破壞，讓該地再也無法作為軍港。在該次行動中，也有30架美國軍機遭到擊落。

由於海底大量軍艦沈船，特魯克環礁被後世稱為「世上最大的軍艦墓地」，受到許多潛水愛好者歡迎。莫林表示，本次發現的軍機殘骸都位於遠離沈船的地方，在2018年4月至2019年9月，潛水員透過聲納及遠程水下航行器，探索70平方公里的區域3次後才終於找到。

莫林說，從殘骸的狀態研判，3架軍機被擊落時處在「高速行駛狀態」，以至於殘骸支離破碎難以辨認，這或許正是它們直到今日才被發現的原因。

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