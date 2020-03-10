川普漠視美股崩跌！轉發「拉小提琴」閉眼享受圖　被批羅馬暴君

▲川普此舉被諷刺為羅馬暴君尼祿。（圖／翻攝自川普推特）



記者曾羿翔／綜合報導

國際油價9日開盤狂瀉30%，道瓊重挫超過千點，全球經濟蒙上陰影，美國總統川普卻在推特轉發一張「自己正拉著小提琴且閉上雙眼表情愉悅的圖」，彷彿置身於事外，引發網友罵聲。普林斯頓大學一名教授就諷刺川普是「尼祿2020」，如同羅馬時期的暴君。

綜合外媒報導，川普轉發的圖片還寫著，我的下一段曲目叫...沒人能夠阻止接下來發生的事情（My next piece is called.....nothing can stop what`s coming.），截至目前轉發數已達3.4萬、2.8萬條留言。川普還在轉發圖上寫道，「誰知曉這代表什麼，但這對我來說聽起來不錯」。

▲美國境內新冠肺炎確診已超過500例。（圖／路透）

報導也指出，「川普拉小提琴的圖」是由白宮社群媒體總監斯卡維諾（Dan Scavino）所製作的迷因圖。美境內目前受到新冠肺炎的波及，確診已超過500例，加上全球經濟的重挫，川普的轉發圖也引來許多網友的罵聲，有人就說，「瘋了」、「川普只在乎他自己」、「川普正在將美國變成世界上最危險的地方之一」、「去一趟義大利吧」。

普林斯頓大學美國歷史學教授Kevin M. Kruse就對此發文諷刺川普，「尼祿2020：讓羅馬持續壯大！」據了解，尼祿（Nero）是羅馬帝國時期的暴君，傳說曾在羅馬城失火的時候，站上城牆的最高處且閒情逸致地拉著小提琴，欣賞眼前的大火。