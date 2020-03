川普漠視美股崩跌！轉發「拉小提琴」閉眼享受圖　被批羅馬暴君

▲川普此舉被諷刺為羅馬暴君尼祿。(圖/翻攝自川普推特)



記者曾羿翔/綜合報導

國際油價9日開盤狂瀉30%,道瓊重挫超過千點,全球經濟蒙上陰影,美國總統川普卻在推特轉發一張「自己正拉著小提琴且閉上雙眼表情愉悅的圖」,彷彿置身於事外,引發網友罵聲。普林斯頓大學一名教授就諷刺川普是「尼祿2020」,如同羅馬時期的暴君。

綜合外媒報導,川普轉發的圖片還寫著,我的下一段曲目叫...沒人能夠阻止接下來發生的事情(My next piece is called.....nothing can stop what`s coming.),截至目前轉發數已達3.4萬、2.8萬條留言。川普還在轉發圖上寫道,「誰知曉這代表什麼,但這對我來說聽起來不錯」。

▲美國境內新冠肺炎確診已超過500例。(圖/路透)

報導也指出,「川普拉小提琴的圖」是由白宮社群媒體總監斯卡維諾(Dan Scavino)所製作的迷因圖。美境內目前受到新冠肺炎的波及,確診已超過500例,加上全球經濟的重挫,川普的轉發圖也引來許多網友的罵聲,有人就說,「瘋了」、「川普只在乎他自己」、「川普正在將美國變成世界上最危險的地方之一」、「去一趟義大利吧」。

普林斯頓大學美國歷史學教授Kevin M. Kruse就對此發文諷刺川普,「尼祿2020:讓羅馬持續壯大!」據了解,尼祿(Nero)是羅馬帝國時期的暴君,傳說曾在羅馬城失火的時候,站上城牆的最高處且閒情逸致地拉著小提琴,欣賞眼前的大火。