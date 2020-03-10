真·台灣之光！中研院「19天製造抗體」研發15分鐘快篩　幕後團隊楊安綏曝光

記者柯振中／綜合報導

中研院近日找出能夠檢測新冠病毒的關鍵試劑，未來如果成功量產，篩檢新冠肺炎的效率可望與篩檢流感相當，只要15分鐘到20分鐘。對此，中研院基因體研究中心楊安綏研究員表示，他率領的團隊19天內針對7種人類冠狀病毒的核蛋白抗原，製造出第一批46株毫克等籍產量的單株抗體，其中有1株有極佳的辨識性，只對新冠病毒有反應，能夠用來快篩。

楊安綏實驗室開發了合成抗體庫技術平台，擁有專利合成抗體群等核心技術，抗體庫的使用、保存都以大腸桿菌系統操作，不須透過動物設施，因此時間、耗材與成本極低，加上人工智能計算機設計，能夠提供大量、具有獨特性針對抗原的對應便是抗體，提供防疫方案的創新基礎。

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▲廖俊智指出，能得到如此豐碩的成果，歸功於院內各團隊通力合作。（圖／記者屠惠剛攝）

中研院院長廖俊智說，院內各個研究團隊從2月初開始合作，快速合成新冠病毒的核蛋白抗原，楊安綏團隊更是用了數十年累積的技術，日以繼夜進行抗體合成、篩檢，才能得到如此豐碩的成果。

廖俊智說明，防疫就是與時間賽跑，除了各研究團隊共同合作，本院還建立「COVID-19合作平台」，研究成果將與平台共享，加速研發新冠肺炎的快篩工具、藥物以及疫苗。

研究團隊在經濟部的安排下，會與數家廠商傷譚生產快篩的原型產品，希望廠商能在3、4個月內通過衛福部檢驗，進一步大量生產。廖俊智說，接下來研究單位、廠商與衛福部仍需緊密溝通、聯繫，以加快病人檢體的驗證，進一步大規模臨床應用。

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