口罩實名制懶得排隊　北市婦跑到板橋藥局偷18包N95

記者陳以昇／新北報導

台北市一名女子跑到板橋區一家連鎖藥局，趁店員不注意時，竊走18包N95口罩，店員打烊清點時才發現口罩短少，經調閱監視器發現女子犯行，警方獲報追查，到女子家中逮人，起獲11包口罩，她供稱近日經常到醫院看病，又懶得排隊買口罩，才會出此下策，訊後依竊盜罪函送法辦。

▲鄭女穿橘紅外套跑到藥局偷18包N95口罩 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方循線逮人起獲贓物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

從監視器影片顯示，5日中午，住在台北市的38歲鄭姓女子，穿著橘紅色外套，背著花色包包，獨自走進板橋區一家連鎖藥局，利用貨架當掩護，將18包價值2700元的N95口罩塞進包包內，還刻意拿其他物品詢問價錢，鬆懈店員戒心，隨後沒有購物就離去。

店員晚間打烊前清點貨品時，發現明明賣出2包口罩，架上卻短少18包，調閱店內監視器，發現鄭女在貨架前待了3分多鐘，懷疑犯案立刻報警；警方獲報調閱周遭監視器，循線到台北市鄭女住家逮人，起獲11包N95口罩，鄭女坦承犯行卻不記得偷了多少個。

鄭女向警方表示，近日經常要到醫院看診，卻懶得依照政府規定，身分證末碼單雙號制度，到藥局排隊購買口罩，才會到這家藥局偷走口罩，警方訊後依竊盜罪將她函送地檢偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！