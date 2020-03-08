增3位解除隔離！　15例已出院「個案懶人包」全圖解...關係一次看

▲台灣新冠肺炎確診關係圖。（圖／ETtoday製）

記者林妤柔／綜合報導

武漢肺炎疫情日漸嚴峻，國內已有45例確診個案，中央疫情指揮中心今(9)再度宣布有三名確診者出院，為案18、案26、案29，目前累計15人康復。根據指揮中心統計，國內昨(7)日新增300例新冠肺炎相關通報，截至目前累計13,855例（含13,477例排除），其中45例確診，分別為25例本土病例及20例境外移入。

根據中央流行疫情指揮中心表示，目前已經出院的個案為案1、案4、案5、案7、案8、案9、案10、案11、案12、案13、案16、案17、案18、案26、案29。

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案例1：55歲 女性 台商（1/21確診）

1月20日武漢搭機返台，入境時主動通報發燒等症狀，隔離篩檢後確診。2月6日已出院。

案例4：50多歲 女性 台商（1/26確診）

從武漢赴歐跟團旅遊，1月25日症狀加劇獨自返台，入境時主動通報，隔離篩檢後確診。

案例5：50多歲 女性 台商（1/27確診）

與案例1同機返台，不過座位距離較遠，應早在武漢就已感染，其後丈夫也受感染，為台灣首例本土傳染病例。

案例7：70多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/28確診）

與案6同行搭機抵台旅遊，25日發燒後就醫，隨後確診感染。

案例8：50多歲 男性 案例5丈夫（1/28確診）

台灣首例本土感染確診，包含咳嗽、流鼻水後確診，屬輕微感染者。

案例9：40多歲 女性 先生武漢返台非通報個案，太太確診（1/30確診）

台灣第二例本土感染確診（家庭群聚感染），先生在武漢工作，當時並非通報定義個案，沒有進行病毒篩檢，太太確診後追溯先生狀況。

案例10：40多歲 男性 案例9的丈夫（1/31確診）

案例9的丈夫，原列接觸者，經調查發現去年9月至武漢工作，今年1月12日返台。起先上呼吸道症狀被診斷為一般感冒，後因太太確診接受採檢，檢出陽性反應。

案例11：50多歲 男性 武漢包機返台台商（2/4確診）

武漢包機返台台商，3名出現症狀後送就醫個案之一，為無併發症之輕症，其餘2名為陰性

案例12：40多歲 男性 台商（2/6確診）

1月17日從武漢前往遼寧，2月2日返台，3日出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀，經通報檢驗確診。

案例13：20多歲 女性 台商（2/6確診）

1月21日從武漢經深圳返台，2月1日出現咳嗽有痰及胸悶症狀，經通報檢驗確診。

案例16：40歲 女性 中港澳旅遊（2/6確診）

1月21日至24日與另家人至澳門旅遊，2月1日出現發燒、寒顫、喉嚨痛、流鼻水等症狀，3日就醫時因不符通報條件，就醫後返家。因症狀持續，5日再次就醫並採檢，經檢驗確診。

案例17：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/8確診）

隨父母一同至義大利旅遊，2月1日經香港轉機返台，7日安排採檢並住院隔離，隨後確診。

案例18：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/9確診）

隨父母一同至義大利旅遊，但無疑似症狀，經安排隔離並住院採檢，8日檢驗結果陽性。

案例26：40多歲 女性 案例24小女兒（2/21確診）

與案例24同住，無發燒或呼吸道症狀，因食道逆流情形於2月3日、2月6日兩度就醫，因列為接觸者，採檢並住院隔離後確診，與案例24、25一樣無國外旅遊史。

案例29：40多歲 男性 案例27小兒子（2/24確診）

因工作關係頻繁往返武漢及其它地區，最後一次為去（2019）年12月2日自廣州返台，過年期間亦曾與具中國大陸旅遊史的友人聚餐。1月29至30日出現喉嚨不適症狀，但並未就醫，2月23日列為確診個案密切接觸者收治，隨後確診，目前感染源釐清中。