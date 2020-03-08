　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

增3位解除隔離！　15例已出院「個案懶人包」全圖解...關係一次看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼45,肺炎,關係圖。（圖／曾梓倩製）

▲台灣新冠肺炎確診關係圖。（圖／ETtoday製）

記者林妤柔／綜合報導

武漢肺炎疫情日漸嚴峻，國內已有45例確診個案，中央疫情指揮中心今(9)再度宣布有三名確診者出院，為案18、案26、案29，目前累計15人康復。根據指揮中心統計，國內昨(7)日新增300例新冠肺炎相關通報，截至目前累計13,855例（含13,477例排除），其中45例確診，分別為25例本土病例及20例境外移入。

根據中央流行疫情指揮中心表示，目前已經出院的個案為案1、案4、案5、案7、案8、案9、案10、案11、案12、案13、案16、案17、案18、案26、案29。

請繼續往下閱讀...

案例1：55歲 女性 台商（1/21確診）
1月20日武漢搭機返台，入境時主動通報發燒等症狀，隔離篩檢後確診。2月6日已出院。

案例4：50多歲 女性 台商（1/26確診）
從武漢赴歐跟團旅遊，1月25日症狀加劇獨自返台，入境時主動通報，隔離篩檢後確診。

案例5：50多歲 女性 台商（1/27確診）
與案例1同機返台，不過座位距離較遠，應早在武漢就已感染，其後丈夫也受感染，為台灣首例本土傳染病例。

案例7：70多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/28確診）
與案6同行搭機抵台旅遊，25日發燒後就醫，隨後確診感染。

案例8：50多歲 男性 案例5丈夫（1/28確診）
台灣首例本土感染確診，包含咳嗽、流鼻水後確診，屬輕微感染者。

案例9：40多歲 女性 先生武漢返台非通報個案，太太確診（1/30確診）
台灣第二例本土感染確診（家庭群聚感染），先生在武漢工作，當時並非通報定義個案，沒有進行病毒篩檢，太太確診後追溯先生狀況。

案例10：40多歲 男性 案例9的丈夫（1/31確診）
案例9的丈夫，原列接觸者，經調查發現去年9月至武漢工作，今年1月12日返台。起先上呼吸道症狀被診斷為一般感冒，後因太太確診接受採檢，檢出陽性反應。

案例11：50多歲 男性 武漢包機返台台商（2/4確診）
武漢包機返台台商，3名出現症狀後送就醫個案之一，為無併發症之輕症，其餘2名為陰性

案例12：40多歲 男性 台商（2/6確診）
1月17日從武漢前往遼寧，2月2日返台，3日出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀，經通報檢驗確診。

案例13：20多歲 女性 台商（2/6確診）
1月21日從武漢經深圳返台，2月1日出現咳嗽有痰及胸悶症狀，經通報檢驗確診。

案例16：40歲 女性 中港澳旅遊（2/6確診）
1月21日至24日與另家人至澳門旅遊，2月1日出現發燒、寒顫、喉嚨痛、流鼻水等症狀，3日就醫時因不符通報條件，就醫後返家。因症狀持續，5日再次就醫並採檢，經檢驗確診。

案例17：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/8確診）
隨父母一同至義大利旅遊，2月1日經香港轉機返台，7日安排採檢並住院隔離，隨後確診。

案例18：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/9確診）
隨父母一同至義大利旅遊，但無疑似症狀，經安排隔離並住院採檢，8日檢驗結果陽性。

案例26：40多歲 女性 案例24小女兒（2/21確診）
與案例24同住，無發燒或呼吸道症狀，因食道逆流情形於2月3日、2月6日兩度就醫，因列為接觸者，採檢並住院隔離後確診，與案例24、25一樣無國外旅遊史。

案例29：40多歲 男性 案例27小兒子（2/24確診）
因工作關係頻繁往返武漢及其它地區，最後一次為去（2019）年12月2日自廣州返台，過年期間亦曾與具中國大陸旅遊史的友人聚餐。1月29至30日出現喉嚨不適症狀，但並未就醫，2月23日列為確診個案密切接觸者收治，隨後確診，目前感染源釐清中。

ET快訊
獨／游否希認退出！把「在不瘋狂」頻道＋團員全帶走
德國工作台籍醫師看新冠肺炎　揭「台灣醫療世界第1」是笑話：很
澳音樂家首發聲！「感謝善良台灣人」千字文還原狂咳到確診過程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

神奇的服務業文化！成大教授貼「客製化點菜單」　網：在國外這樣點要加錢

1萬5入手全新iPhone！曬完超美鏡面背影　一開機「小助理揮手歡迎」傻爆眼

劉真自發性腦出血...「心臟移植」順位後移？醫曝「可能的現實原因」

反送中+新冠肺炎雙衝擊！181名在港台生申請返台念大學

河樂廣場景觀池水質安全　民眾可以放心玩水

農漁產銷量慘翻！衝擊鳳梨97％外銷　農委會：從未排除大陸市場行銷

德國工作中！台醫師看新冠肺炎…揭穿「台灣醫療世界第1」是笑話：很虛偽

親家真是大手筆！路邊紅包袋綁一疊「超厚重聘禮」　網刷一排：我OK你先撿

疫情恐造成停課！教育部公布線上補課指引：讓學生不停學

買不到額溫槍！各單位回「要等」　診所醫PO文：請問長官該怎麼辦？

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

Sam Lin「做過最有意義的影片」　兩個小時揪齊14位藝人一起《手牽手》

芋泥控必吃！台北四大芋頭美食 芋泥肉鬆吐司、Q彈芋圓蔗片冰

直擊校園！全員手上「被標記」　 台大生掏酒精撩妹：幫妳噴？

神奇的服務業文化！成大教授貼「客製化點菜單」　網：在國外這樣點要加錢

1萬5入手全新iPhone！曬完超美鏡面背影　一開機「小助理揮手歡迎」傻爆眼

劉真自發性腦出血...「心臟移植」順位後移？醫曝「可能的現實原因」

反送中+新冠肺炎雙衝擊！181名在港台生申請返台念大學

河樂廣場景觀池水質安全　民眾可以放心玩水

農漁產銷量慘翻！衝擊鳳梨97％外銷　農委會：從未排除大陸市場行銷

德國工作中！台醫師看新冠肺炎…揭穿「台灣醫療世界第1」是笑話：很虛偽

親家真是大手筆！路邊紅包袋綁一疊「超厚重聘禮」　網刷一排：我OK你先撿

疫情恐造成停課！教育部公布線上補課指引：讓學生不停學

買不到額溫槍！各單位回「要等」　診所醫PO文：請問長官該怎麼辦？

神奇的服務業文化！成大教授貼「客製化點菜單」　網：在國外這樣點要加錢

HBL／1分氣走東山　南山奪男甲組季軍

吳釗燮9日赴立院報告：WHO把台灣錯標在中國之下　無視國民健康權益

為搶西區前8位拚出火氣　麥卡倫、倫恩互推險爆大衝突

法國也爆教會群聚感染！3000名教徒活動「又親又抱」預估800人確診

1萬5入手全新iPhone！曬完超美鏡面背影　一開機「小助理揮手歡迎」傻爆眼

建商「護價」有功！　信義區精品宅轉手漲1成

嘉義市18商家婦女節推專屬優惠　3/8至4/30限定

西班牙60多人參加喪禮遭感染　關閉市政中心和養老院一個月

凍齡女神喜迎53歲生日...親妹「火辣辣」驚喜現身！

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

除夕一通急電　開啟口罩大作戰

「最聰明醫師」兒：死不認錯！網笑大義滅親

「院內感染發生在北部某院，是不幸也是幸」　醫曝原因

平日下午滿位！網推路易莎1大優點

醫護染疫保障在哪？SARS後訂定「辦法」最高補助千萬

德國工作中　台醫師：台醫療世界第1是笑話

15分抓到新冠肺炎病毒！中研院19天研發快篩

歐洲疫情遲早炸開！醫曝4主因

台灣一堆外國YouTuber！他分析2類人差異

案39確定在「埃及」感染！指揮中心：回台灣才發病

退休婦傳心臟衰竭加護病房搶救！指揮中心曝狀況

更多熱門

相關新聞

桃園九斗豫章堂羅允玉裔孫掃墓因應疫情停辦

桃園九斗豫章堂羅允玉裔孫掃墓因應疫情停辦

由於新冠肺炎疫情一再擴散，桃園市新屋九斗豫章堂羅允玉裔孫清明節祖塔4000餘人掃墓率先決定停辦，改由各房代表祭祀，這也是祖制傳下至今64年首度停辦。

剛從日英回來 41歲港男確診

剛從日英回來 41歲港男確診

陸中央指導組：推動滯留人員離漢

陸中央指導組：推動滯留人員離漢

至尊公主號也恐淪海上疫區！20個中國人受困

至尊公主號也恐淪海上疫區！20個中國人受困

買不到額溫槍！診所醫PO文：請問長官該怎麼辦？

買不到額溫槍！診所醫PO文：請問長官該怎麼辦？

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎確診出院懶人包

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

泰國代表酸爆譚德塞　WHO影片曝

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

一隻阿圓隔離結束痛哭道歉！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

游否希退出在不瘋狂！砸20萬開新工作室

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

TOYOTA暴力小鴨GR Yaris售價出爐

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

南部這裡口罩不用排　還有近5000片

郵差夫辛苦送信養2幼子　看羞照全身綠炸

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面