中科院意外4人受傷！院長說「非爆炸」　鑄藥完清洗鍋發生意外





▲院長杲中興探望吳建騏父親。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導



國家中山科學研究院大樹院區火警造成4名員工受傷，院長杲中興7日上午搭高鐵南下，分別前往大樹區和山里里長吳順治辦公室及高雄義大醫院探視受傷員工及家屬，院長杲中興表示意外為鑄藥後清洗鍋具時發生點火現象，他說製程已經執行快40年，而從來沒有發生過這種事，這是一個很成熟的製程，因此真正的原因，還要再分析。





▲國家中山科學研究院院長杲中興 。（圖／記者洪正達攝）

國家中山科學研究院院長杲中興一早先到重傷者吳建騏的家中探視，吳建騏父親為大樹區和山里里長吳順治，並送上慰問金，他也提到目前軍醫都已經準備好了，會協助轉到燒燙傷中心，但目前傷者這段時間不適合移動，目前會先在原醫院做治療。

但意外到底是燃燒還是爆炸，杲中興表示燃燒的速度比較低，像一個沖天炮，從頭燒到尾，爆炸的話就是短時間在密閉的空間爆炸。那昨天的狀況就是進行推進劑的火工作業，大概有三個製程，第一是拌藥，第二個鑄藥、第三個是熟成，昨天是在鑄藥完以後要清洗鍋具時發生點火現象，由於鍋具內還有少量殘藥，從錄影帶看到從那地方開始起火，以及地面上還有個火光，那為什麼會有那個火光，這個製程已經執行快40年，而從來沒有發生過這種事，這是一個很成熟的製程，因此真正的原因，還要再分析。

意外當中兩位重傷者距離較近約1公尺，其餘兩位距離約5公尺。而他們工作經驗都相當成熟，只有一個比較年輕的，杲中興提到現在就是要查出到底是哪個環節出問題，詳細的分析工作要花比較多的時間。

時間對我們來說完全沒用！

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