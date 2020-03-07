隨父親腳步進中科院！兒命危　里長爸曾對他說：要有為國家犧牲的準備

▲和山里長吳順治。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市大樹區興山路的國家中山科學研究院大樹院區，6日晚間7點多傳出火警意外，其中重傷者吳建騏全身約80%有2至3度燒燙傷，送榮民總醫院，還在加護病房救治，有生命危險，吳建騏是當地和山里長吳順治的兒子。吳順治里長感嘆表示就曾和兒子提到「要有為國家犧牲的準備」。

▲中科院探望里長 。（圖／記者洪正達攝）

國家中山科學研究院大樹院區，6日晚間7點5分傳出爆炸火警意外，造成4人受傷送醫，其中重傷者吳建騏目前還在加護病房救治，全身80%有2至3度燒燙傷，有生命危險，他身分為大樹區和山里長吳順治的兒子，發生意外當下，里長趕緊到現場了解狀況，並陪同到醫院，身心備受煎熬。

▲高雄市大樹區的國家中山科學研究院大樹院區發生火警意外。（圖／記者吳奕靖攝）

和山里長吳順治7日一早也親自出面說明狀況，提到昨晚接獲消息後相當擔心，但他顯得相當堅強，他說：「如果意志不堅強當場就倒掉」，由於吳順治里長已經在中科院工作45年了，退休後才改做里長，兒子吳建騏原本在台南工作，但不想調派大陸，因此才決定跟隨父親腳步，考中科院。

受傷的吳建騏在家中排行第二，里長提到自己兒子顯得相當自豪，他說孩子們都很認真孝順，由於吳建騏個性溫柔，人高馬大，已經有女朋友了，才花了一年就考上中科院，工作才剛一年多。

里長感嘆提到，曾和吳建騏提到「要有為國家犧牲的準備，要特別注意自己的安全」，如今發生意外，全家都相當擔心，這三天內是危險期，盼他能夠順利度過。

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