急診醫護訂便當小心問：有外送嗎？老闆秒回「當然送」…送達堅持不收錢

▲便當店外送急診室，暖舉曝光 。（圖／翻攝自Facebook／羅東聖母醫院-把愛傳下去）

地方中心／綜合報導

新冠肺炎疫情全台緊張！醫護人員在第一線奮戰，面對疫情片刻不能馬虎，日前傳出有便當店拒送醫院的事件，遭網友罵爆，最後以道歉捐款收場，但也有店家超暖心，接到羅東聖母醫院急診室的訂單後，非但由老闆親送便當，甚至還不收便當錢，讓醫護人員直呼超暖心！

羅東聖母醫院6日晚間在臉書上分享一段「抗疫暖心故事」，寫道，第一線醫護上班吃飯時間不固定是「正常」，用餐時來個病人或急救病患擱下便當又開始忙碌是「時常」，等到忙完再吃冷的便當或食物則是「習以為常」，疫情期間穿著防護配備著卸不便，水都能少喝就少喝，就連廁所也是忍一下、忍一下，但每天還是得訂餐吃飯。

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聖母醫院曝光一段暖心對話，護理人員訂便當時，先是向店家詢問，「老闆，我們是聖母醫院急診室要訂便當，你們會送？」便當店老闆回應，「聖母醫院我們當然送、願意送，急診室很辛苦，我們更應該送！」，醫護人員立馬向老闆致謝，並表示會派員到門口拿。

結果便當送達醫院時，雙方在急診室門口上演一齣你推我擋的劇情，醫護人員盧了一會，「老闆堅持不收費」，更體貼地說，「疫情期間大家辛苦了，真多謝有你們呢！」讓醫護人員暖到心坎裡，直說「今天的便當在任一個時間點用餐都覺得心窩窩」。

文末更標註，「#謝謝疫情期間大家相挺#謝謝老闆願意外送便當#謝謝老闆您的暖心便當#老闆你不收費我們不好意思再訂」。便當店老闆的暖舉曝光後，讓網友狂讚，「吃在嘴裡暖在心裡」、「很感動」、「老闆真有心」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

