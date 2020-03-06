高雄中科院大樹院區爆炸4傷！重傷者是里長兒子「剛進中科院1年」

▲高雄市大樹區的國家中山科學研究院大樹院區，晚間7點多傳出爆炸火警意外。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

高雄市大樹區興山路的國家中山科學研究院大樹院區，晚間7點5分傳出爆炸火警意外，消防局獲報由副大隊長林振銘率大樹、大社、仁武、鳳山、鳥松、中庄分隊及特搜中隊21車42人前往搶救，現場有4名人員受傷，據了解為執行火工作業注火藥的動作時，引起爆聲火警，其中傷勢最嚴重的吳姓男子是大樹和山里里長吳順治的兒子，目前正在醫院陪同中。





▲國家中山科學研究院公關主任江祥魁。（圖／記者吳奕靖攝）

火勢約晚間7點21分被撲滅，據報，為1樓廠房內員工於處理火藥時不慎引爆，現場4名員工受傷，其中約40歲吳男、全身80%2至3度燒燙傷，送榮民總醫院正在加護病房中，生命跡象穩定。其餘三位為約50歲劉男、全身2度燒燙傷。64歲陳男、脖子1度燒燙傷約5%、左手擦傷、意識清醒。62歲張男、左手臉部1度燒燙傷約5%、意識清醒，皆送往義大醫院，2名輕傷患者包紮後已經在2030左右出院，另名98%燒燙傷劉姓患者送醫插管後已恢復意識。

國家中山科學研究院公關主任江祥魁表示，今因火工作業造成爆聲火警，4名員工送醫，意識清楚，現場已經撲滅，相關責任跟肇事原因，會鑑定調查。當下聽到爆聲，相關原因還在調查中，現場有請消防局協助，4名員工都已送醫，意識清楚，長官各自去了解。他表示當下進行注火藥的動作，火藥並無過期狀況，至於是否沒有照SOP，或是人員疏失都還要再調查。

▲民政局長曹桓榮到場。（圖／記者吳奕靖攝）

其中全身80%2至3度燒燙傷的吳男為大樹和山里里長吳順治的兒子，現在里長也正於醫院陪同中，吳順治也簡單表示醫生正在處理中，救護車還沒到場就已經到現場去看過，對於軍方處理方式則不方便多說。據了解，吳里長也是從中科院退休，兒子才進中科院沒多久。

而民政局長曹桓榮得知消息後代表韓國瑜到場，了解相關後續能協助事項，傷者三位為高雄人一位為屏東人。

▲吳男被送往榮總急診。（圖／記者翁進忠攝）