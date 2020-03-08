草草戲劇節主題「天空」　結合東南亞文化表演推無痕飲食　

▲ 第12屆草草戲劇節 7日盛大開幕。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

2020第12屆草草戲劇節將在3月7、8、14、15日，連續兩週末在民雄鄉表演藝術中心6.6公頃的戶外園區盛大舉辦。以「天空」為主題，廣邀5國表演藝術、影像藝術、生活美學、東南亞新住民及移工等團隊帶來各種天空的故事。此外，還有120多攤市集、60組表演團隊、60組工作坊及講座，總計400多場精彩活動。

第12屆草草戲劇節在3月7日舉行開幕儀式，面對新冠肺炎疫情的升溫，每日活動前後進行全園區消毒、青少年劇場室內演出延期到10月舉辦、全園區增設6處洗滌區、所有美食攤商需配戴口罩及備有酒精消毒液等，務必要讓工作人員都能安全的工作，並且讓民眾能盡興且健康回家。

第12屆草草戲劇節，首度打破過往的活動分類形式，改以「展」、「學」、「演」等三大理念，重新整合過往的活動項目；並呼應6項聯合國永續發展目標，包含永續城市、責任消費與生產、性別平等 、氣候行動、海洋生態及全球夥伴關係。

因此，由藝術家盧銘世所策劃的「草草市集」，將塑料包裝減到最低程度，並與來自臺南的「好盒器」合作，在全園區實行餐具租借，推廣「無痕飲食」的理念，讓草草遊園的民眾在享受藝文活動的同時，也不造成地球的負擔。

此外，今年更與民雄在地的新住民及移工團體「越在嘉文化棧」合作，以文化裝置、美食市集、演出等形式，展現嘉義新住民及移工的活力。並與南洋姊妹會、1095文史工作室共同協作，推出以「移動」為主題的新住民童玩展、巨型越南斗笠等戶外藝術裝置及「嘉移人市集」等，展現台灣多元且充滿活力的面貌。

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