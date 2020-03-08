25輛改裝機車「轟炸」淡水　居民怒貼文：侯市長聽到嗎？警開32張罰單

▲30名青少年分騎25部改裝車到淡水區夜遊，狂飆競速吵死居民，警方攔截舉發32件違規 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區8日凌晨4時許，出現一大群人騎著機車在街頭狂飆，改裝的排氣管發出擾人的噪音，附近居民吵到難眠，紛紛打電話報警，並在臉書貼文，「侯市長您聽到了嗎？」，警方獲報攔截，攔下25部機車共30人，共開出32張罰單，其中2人還懸掛失竊車牌、6人競速危險駕駛，分別依竊盜罪、公共危險罪移送。

8日凌晨4時許，住在淡水區沙崙、新市鎮附近居民，被機車呼嘯而過的排氣管噪音吵的不得安寧，氣得報警並在臉書不公開社團「細說淡水」貼文「我只是想好好睡覺的淡水人，凌晨幾乎每天吵死人的飆車族，侯市長您聽到了嗎」，更有居民想要發起聯合貼文，投訴市長信箱，希望市長祭出鐵腕。

▼警方在老街攔截圍捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報後，立刻派出大批警力進行攔查圍捕，在淡水老街中正路與文化路攔下25部機車共30名年約15至22歲青少年，從桃園地區騎著改裝機車北上到淡水車聚夜遊，還有人根本未成年沒有駕照，甚至遮蔽車牌躲避查緝。

警方共開出32張罰單，包括無照駕駛、擅自變更車、遮蔽車牌、行駛報廢車，其中有6人涉嫌競速飆車危險駕駛、2人懸掛失竊車牌，分別依公共危險罪及竊盜罪嫌移送偵辦。

他奶奶的美麗小秘訣

▼還有人用口罩遮蔽車牌，想躲避查緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）