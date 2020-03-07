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這裡排超長快點來！　不是搶口罩…淡水人竟在排「墓仔埔」塔位

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▲ 民眾排隊搶排選「墓仔埔」塔位　淡水議員陳偉杰擔心群聚感染。（圖／翻攝自「陳偉杰」臉書粉專）

▲ 民眾不畏疫情排選「墓仔埔」塔位，淡水議員陳偉杰擔心群聚感染。（圖／翻攝自「陳偉杰」臉書粉專，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水區的聖賢祠納骨塔7日開放舊塔遷移2000多牌位，民眾為風水「選好位」，2、3天前便湧入排隊。新北市議員陳偉杰恐民眾群聚感染新冠肺炎（COVlD-19），質疑公所為何不用智能網路登記，而用落後的排隊土法煉鋼的方式。

全世界因新冠肺炎疫情延燒，新北市政府不少大型活動因擔心群聚感染紛紛取消，但位於新北市淡水區的聖賢祠納骨塔7日早上開放淡水第一公園化公墓附設納骨塔舊塔遷移選位，許多民眾為了風水，能庇蔭子孫，紛紛前來「選好位」，2、3天前便開始用椅子佔位排隊，已聚集百位民眾以上。

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新北市議員陳偉杰見狀痛批，「這裡不是台北小巨蛋是墓仔埔，民眾不是排隊買口罩，是替祖先排隊換塔選位！」質疑公所市府提倡行動智能治理，為何不用網路登記等方式，反而以落後方式讓民眾排隊，萬一發生群聚感染，誰來負責？

▲ 民眾排隊搶排選「墓仔埔」塔位　淡水議員陳偉杰擔心群聚感染。（圖／翻攝自「陳偉杰」臉書粉專）

▲ 7日早上就安排5、60位同仁在現場協助量體溫、噴酒精及維持秩序等工作。

淡水區長巫宗仁表示，已先徵詢過地方里長意見，4分之3認為「選塔位」是重要之事，應到場選位以示公平。至於排隊現場皆備有完善的防疫措施，7日早上就安排5、60位同仁在現場協助量體溫、噴酒精及維持秩序等工作。

淡水區公所公告即日開放聖賢祠納骨塔選位，不少民眾搶在3天前就來排隊，聖賢祠6日下午更搭起帳篷、排出塑膠椅，方便民眾守夜。

陳偉杰表示，疫情期間，誰都知道應避免群聚，先前就建議公所可改由「先發號碼牌」或「線上登記」等其他方式，但民眾為了選塔位，一步也不想離開，甚至怕間隔拉大會有人插隊，尤其淡水山上半夜氣溫較低，更有民眾因排隊發生衝突。

聖賢祠納骨塔提供5000多個塔位選擇，但此次自舊塔遷移至聖賢祠僅2000多位，所以位置一定足夠，不少民眾因為在意風水才會搶在前2天選位。

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