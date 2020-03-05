「與男友吵架」傷心婦呆立關渡橋護欄外　警柔情勸斷她尋短念頭

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區關渡橋為當地交通要道，每天來往車輛眾多，2日上午10時許有民眾發現一名婦人獨自翻越橋旁護欄，疑似要尋短，員警獲報後離即趕往現場，經輕聲安撫情緒後，才將她勸下，婦人透露是因為和男友吵架，心中才起了輕生念頭，幸好員警及時趕到，扭轉了她企圖尋短的意念。

▲婦人與男友吵架後呆立站在關渡橋上想尋短，被員警給勸下。（圖／記者陳豐德翻攝）



淡水員警接獲報案後火速自關渡橋淡水端一路巡視，深怕遺漏了任何身影，終於在接近關渡橋中央的地方發現站立在護欄外側的婦人，因擔心情況危急，員警只好一邊輕聲地安撫婦人的情緒，一邊翻過關渡橋圍欄慢慢的接近，婦人看見警方才意識到自己正要做傻事，驚慌地攀回圍欄內，警方見狀立刻攙扶婦人回到安全區域。

警方詢問婦人為何要想要尋短，她卻不斷閃避員警的問題，並想離開現場，在警員詹武洋、陳紀宏不斷地關切下她才卸下心防，透露因為和男友爭吵，從桃園來淡水本想欣賞淡水河的美景，讓心情恢復，但途中忍不住又回想起和男友吵架的過程，一時傷心難過想要尋短，才會攀越過護欄，所幸警方及時出現，阻斷了她想要輕生的念頭。

淡水警分局呼籲，遇到困難時勇於求救，生命定會找到出路，切勿因一時衝動，造成永遠的遺憾，也要秉持著主動關懷、用心聆聽的精神，關心身邊的每個人，若發現自己親友疑似有憂鬱的傾向或自殺念頭，應儘速尋求相關機構協助，可以撥打1925關懷生命線衛福部24小時安心專線，自殺並不能解決問題，珍惜生命。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼在警方關心下，婦人才透露想要輕生的原因。（圖／記者陳豐德翻攝）

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