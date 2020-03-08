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新冠肺炎「全球破10萬人確診」　歐洲成第二淪陷區…歐議會緊急開會擬對策！

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▲▼ 武漢肺炎,新冠肺炎,哥倫比亞,波哥大。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情升溫迅速，歐洲各國擬一同討論對策。（圖／示意圖／路透）

文／中央社

（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）世界衛生組織今天統計，全球各地2019年冠狀病毒疾病感染病例逾10萬例、擴散94國，其中歐洲快速蔓延，歐洲議會下週全會將討論疫情並表決一項決議案，希望阻止病毒擴大傳播。

世衛組織（WHO）疫情統計至今天上午中歐時間10時止，全球確認感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例達到10萬1923例、死亡3486例，94國受影響。

在逾10萬確診病例中，中國居首為8萬813例；中國以外最多國家則依序為韓國6767例、伊朗4747例、義大利4636例及德國639例。近期疫情在歐洲快速擴散，根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）統計至6日資訊，歐洲區域累計病例已突破5500例。另今天荷蘭及比利時單日均新增60例，其中多數感染者近期曾至義大利旅遊。

歐洲也陸續傳出政治人物感染或受疫情影響，包括義大利執政聯盟之一的民主黨秘書長靜格雷迪（Nicola Zingaretti）感染、克羅埃西亞駐歐盟大使安德拉希（Irena Andrassy）因與一位疑似病例近距離接觸正在隔離、以及法國上薩瓦省拉巴勒姆德西蘭吉市長戴維耶、瓦茲省克雷皮昂瓦羅市長福爾蒂近期自行宣布確診。

ECDC於3月2日曾公布風險評估，稱未來幾週COVID-19病例的大幅增加將加重歐洲公共衛生和醫療體系壓力，恐進而影響經濟和社會生活。

對此，歐洲議會下週將在全體會議上討論疫情最新情勢，了解歐盟執委會及與會員國協調和採取的措施，並計畫在3月12日投票表決一項緊急決議案，希望阻止病毒進一步傳播並降低負面影響。

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