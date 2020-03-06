line傳日文診斷書請病假！她秒打臉「這Google來的」…網笑翻：這員工太笨

▲下屬請病假傳請假證明，主管卻發現Google搜尋就可找到一模一樣的圖片。（圖／翻攝臉書《爆廢公社》，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

上班請病假通常都會附上看診證明，不過有一名女網友就在臉書上分享，下屬要向她請病假，卻傳送寫著日文的藥單，眼尖的她直接看穿，該證明根本是「上網Google」，讓她非常傻眼，直接將搜尋記錄截圖回傳，還提醒對方「幫你找到一模一樣的了，下次記得找台灣的喔」，當場被揭穿說謊。

原PO在臉書《爆廢公社》寫著，「這是我用人以來第一次看到請假理由，笑到肚子痛的，還讓我谷歌第一張圖就找到」，還附上多張對話紀錄，她關心請病假的下屬「還好嗎」，對方先是回「還好，我這個算是感冒，吊個點滴就好」，她再問可否拍藥單看看，下屬傳了一張照片，說著「我男友帶我去了一間很奇怪的診所」，結果一看上面名字和日期全碼，病情狀況、醫院名字還全是日文！

這還沒完，原PO更抓包圖片只要「上網Google」，就能夠找到一模一樣的照片，讓她忍不住翻了白眼，秒回「不要再說謊了」、「你是去日本看醫生嗎」、「幫你找到一模一樣的了，下次記得找台灣的喔」，直接打臉說謊的下屬，而下屬目前都沒回覆她。

貼文一出，引起眾多網友熱烈討論，敲碗求後續，笑說「真的尷尬」、「瞎爆」、「他還太淺」、「這員工太笨，可以換一個」、「 那她下禮拜還要進公司嗎」，另外也有網友突破盲點指出，「請病假有半薪，請事假沒有，問題員工明明沒有生病卻要凹妳半薪，妳是老闆的話，妳會想給這個半薪嗎」。



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