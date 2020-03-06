女警一早開電腦見驚喜「瞬間秒暖心」　她開心送局長Q版公仔：要想到我

記者陳豐德／新北報導

38婦女節前夕，新北市警察局一早就有驚喜！女警們上班一打開電腦，美麗的電子卡片躍然於螢幕上，原來是局長陳檡文的小巧思，祝福這群「最強女力」婦女節快樂；適逢新冠肺炎防疫期間，局長更親自至各單位贈送隨身清潔組及抗菌噴霧等防疫小禮物，並叮嚀男警們回家不忘跟持家的另一半說聲「辛苦了！」

新北市警察局官方臉書6日張貼一段影片，局長陳檡文到局處各單位贈送防疫貼心小禮，女警們儘管戴著口罩，仍看得出臉上滿滿的笑意，有名女警更特別送給他一個「Q版內褲死侍公仔」，強調是特別從日本扭到的扭蛋，陳局長收下後也笑說肯定會放在自己桌上。

▼新北市警察局的女警一早打開電腦，就見到婦女節賀卡。（圖／記者陳豐德翻攝）



陳局長表示，女性同仁在勤業務繁重的警察工作中，無論是內勤或外勤，表現均十分亮眼。諸如海山分局的尋人高手巡佐蔡淑女，在14年來幫助了495個失蹤者和96具無名屍回家，透過細心推敲與經驗搜尋，讓缺角的家庭重獲完整的幸福；保安警察大隊第一中隊警員吳函庭，反轉了女性柔弱的刻板印象，經過嚴格的訓練、考驗與心理調適，加入專責執行轄區內重大暴力、槍毒等掃蕩任務的霹靂小組，巾幗不讓鬚眉。

陳局長除致贈女性同仁防疫小禮物，亦宣導衛生福利部疾病管制署之辦公室防疫教戰守則，呼籲每位同仁落實「3不4要」原則，「不要用手直接接觸環境、不要用手直接接觸眼口鼻、不握手」及「要加強清潔常用物品、勤洗手、當辦公室空間無法保持空氣流通且接觸距離小於1公尺或面對面交談超過15分鐘要配戴口罩、額溫超過37.5度要立即就醫並在家休息」，唯有同仁保有健康，治安才有保障。

▼陳局長贈送防疫貼心小禮，並與同仁開心合照。（圖／記者陳豐德翻攝）



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