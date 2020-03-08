3護理師染新冠肺炎「補助最高千萬」　SARS後制定辦法至今無人請領

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，資料照 。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍、嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情持續在國際間蔓延，台灣目前已經確診45例個案，其中還有一起院內感染，3名護理師確認染疫。國內在SARS後訂定《執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法》，因防疫感染補助最高一千萬元；然而第五類法定傳染病國內病例少，訂定以來尚未被有人請領該補助，此次染疫護理師則符合規定可以申請，以病況判定最少35萬起算。

SARS期間，和平醫院護理長陳靜秋因公去世，立法院協商《嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困暫行條例》時納入「陳靜秋條款」，明定不論是否具公務員身分，投入救災身亡者，其遺族至少可領二百九十一萬餘元、致傷病依程度也有數十萬到一百一十餘萬元，同時子女之教育費由政府負擔至取得學士學位止。

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▲衛福部醫事司石崇良司長，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

現在再次面臨冠狀病毒威脅，護理人員值勤防疫可以有何保障？醫事司司長石崇良表示，國內在SARS之後，已於93年訂定《執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法》；新冠肺炎於疫情最初便已經列入第五類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」，所以因執行相關防治工作導致感染造成傷病、身心障礙或死亡者，不論公、私立醫療機構、警察或消防機關與其他相關機關等都給予補助。

因感染第五類法定傳染病「致傷病者」得補助三十五萬元、「致身心障礙者」依程度可獲得二百六十五萬至一千萬元補助，至於因為感染第五類傳染病致死亡者，補助一千萬元。如果因為染病致身心障礙或者死亡者，其子女教育費用也會給予給付，而目前染疫的3名護理師能依此辦法申請補助。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，第五類法定傳染病以新興特殊傳染疾病為主，除新冠肺炎外，其它還有新型A型流感、伊波拉、黃熱病、裂谷熱、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症、拉薩熱、馬堡病毒出血熱等。莊人祥指出，第五類傳染病國內案例相當少，也因此尚未有申請案；石崇良則提到，本次確診新冠肺炎護理師則符合申請條件，會依照程度予以補助。

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥發言，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

護理師公會全聯會理事長高靖秋表示，新冠肺炎雖然已有3名護理同仁感染，但因為指揮中心政策明確，加上各醫院都有SARS經驗，將較於17年前，較少有護理人員出現恐慌心態，現在各醫院口罩供應充足，唯有部分會員反應，部分醫院有隔離衣不足情形，但醫院都在積極採購中。

高靖秋表示，新冠肺炎疫情爆發後，只有零星護理同仁遭到歧視，相較於SARS期間照顧確診的病人護理師不敢回家，情況大有改善，這都有歸功於指揮中心政策明確。

不過，她話鋒一轉提到，希望政府在照顧確診個案的「風險津貼」補助上，能與醫師齊平，現行規範為醫師一天一萬、護理師一天5千，但兩者暴露風險一樣，津貼也不應有差別。

衛福部長陳時中日前於立法院質詢時提到，已規劃不分醫師或護理人員，進到加護病房津貼都是一天一萬，不過要等相關預算通過後才會正式公告。