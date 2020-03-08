嘉義市搶搭《愛的迫降》推秘境　男友視角攻略旅遊熱點

▲嘉義市飯店光之戶外證婚教堂。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

韓劇《愛的迫降》引發廣大迴響，每一段經典台詞、景點都讓人回味無窮，還有《想見你》也是今年台劇的燒腦神作。嘉義市政府觀光新聞處為了接續春夏到來，搭上最夯戲劇話題，展現出嘉義市還有多處值得您走訪的景中秘境。

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▲軍輝橋堤防黃花風鈴木（圖／記者翁伊森翻攝）

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，3月春意盎然，嘉義地區搶先迎來開花熱朝，打卡美景值得一來再來，嘉義市有很多美麗角落恐怕連本地人都不見得知道，特殊學校旁的洋紅風鈴木以及早在228連假綻放的黃花風鈴木，隨時可見花期爆炸盛開的景象。

▲嘉義公園內秘境牆之道（圖／記者翁伊森翻攝）

張婉芬說，嘉義市的知名景點非常多，像是檜意森活村、嘉義公園、森林之歌，但這些景點內其實還有更多值得我們去發現的地方，藉由大景帶入小點的方式，深入探索一番，重點是距離都相當接近，可以一次"玩"攻，且每個轉彎處都有驚奇。

透過男友視角帶領大家走進「黃花風鈴木」黃金隧道，花海綿延在陽光下繽紛閃耀，每年3月都會湧入大批賞花人潮，漫步聚集拍花海；還有可坐可躺的「牆之道」，就在知名嘉義公園內，復古紅磚，形狀有八卦、六角和圓形的拱洞，由上往下拍或由下而上拍，都有不同獨特味道；比人還高大的「九重葛花」，隱藏在小雅路與市10鄉道交叉口處，鮮豔的桃紅花朵把人包圍起來，隨手拍都是張仙氣美照；而嘉義市飯店在廣場外設置了光之戶外證婚教堂、馬卡龍旋轉木馬，搭配南台灣的陽光怎麼拍怎麼美，邀請大家走出戶外，一起遇見嘉義市的美！