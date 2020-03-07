守住帛琉0確診！新光醫院「視訊遠距採檢」超給力...關鍵流程曝光

▲新光醫院感染科主任黃建賢利用「視訊遠距採檢」幫助帛琉守住0確診。（圖／新光醫院提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

台灣防疫助帛琉！中央流行疫情指揮中心今（7）日指出，外交部先前接獲帛琉官方通知，該國發現一名駐帛琉之美國籍醫護人員疑似感染新冠肺炎，新光醫院立刻拔刀相助使用「視訊遠距採檢」協助帛琉，院方也公開視訊遠距採檢的過程，讓指揮官陳時中稱讚「比隔空抓藥還厲害」。

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▲陳時中稱讚新光醫院視訊遠距採檢「比隔空抓藥還厲害」。



視訊遠距採檢過程曝光：

2月底美國醫療團抵達帛琉

3月2日該病人出現疑似新冠肺炎症狀就醫

3月3日帛琉總統幕僚致電請求菲律賓、日本、韓國、關島等地低調協助檢體代驗但皆未果，接著中華民國駐帛琉周民淦大使來電，確認檢體送台灣，新光醫院院長和相關長官同意進口檢體業務，並獲衛福部、外交部支持。

3月4日新光醫院安排視訊教學會議，由感染科主任黃建賢指導帛琉醫師採檢、檢體按WHO國際標準三層封裝；欲搭乘當日晚間華航，台灣端文件備妥，帛琉方貨運來不及安排。

3月5日二採咽喉

3月6日檢體晚間21時45分抵台，疾管局安排專人機邊放驗加速通關，關務署安排全套防護裝備。23時40分送抵國家實驗室鄧華真科長親自接檢體。

3月7日早上8時開驗、中午12時30分檢體證實陰性。

▲帛琉醫師透過視訊學習如何採檢。（圖／截自視訊影片，下同）



▲新光醫院一步一步帶領帛琉醫師進行採檢步驟，還教導如何正確包裝包裹。



視訊遠距採檢成功幫助帛琉守住「0確診」，指揮官陳時中稱讚，視訊遠距採檢比以前隔空抓藥更厲害，一個案例對小國家或小地區來說都是很大的壓力，能夠透過既有管道協助，是很好的事情。

帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）也發出聲明稱讚台灣，並指出目前政府已與世界衛生組織（WHO）及美國疾病管制中心（CDC）展開密切合作，且在台灣及台灣疾病管制署也協助當局進行檢測，並確保高規格防疫應變，相關單位已經做好適當準備，「在許多狀況下，我們最大的敵人不是病菌，而是恐懼！」