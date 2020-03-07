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美眾院通過「台北法案」　陸學者：加劇台灣「國際空間」困境

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▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國眾議院日前以415票同意、0票反對通過「台北法案」，廈門大學台灣研究院院長李鵬表示，美國政府官員對台灣表達多少「支持」，都無法改變台灣國際空間越來越限縮的現實，而且這些法案的通過反而會加劇台灣在拓展國際空間問題上的困境。

根據《中評社》報導，李鵬指出，美國國會議員、政府官員和某些智庫學者支持台灣參與國際組織並不是一件新鮮事，過去幾年，美國國會就已經通過一些法案，支持台灣參與諸如世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織等國際組織活動的法案，美國白宮和國務院官員也多次表態支持台灣參與國際組織，「這次參眾兩院通過的所謂『台北法案』只不過是上述行動的延續和升級。」

李鵬認為，美國之所以升級支持台灣拓展國際空間，阻擾台灣的所謂邦交國與中國建交，在很大程度上是因為過去的這些法案和支持沒有多大效果，他們想通過加碼的方式來展現所謂的決心，「實際上，不管美國國會在台灣國際空間問題上通過多少法案，美國政府官員對台灣表達多少支持，都無法改變台灣國際空間越來越限縮現實，而且這些法案的通過反而會加劇台灣在拓展國際空間問題上的困境。」

▼廈門大學台研院長李鵬。（圖／中南經濟政法大學）

▲廈門大學台研院長李鵬。（圖／中南經濟政法大學）

李鵬提到，台灣參與國際活動的核心問題不在於美國支不支持，而是在於兩岸關係能不能搞好。只要民進黨當局繼續在國際上搞凸顯台灣「主權獨立」和「一中一台」的台獨分裂活動，兩岸在涉外領域的鬥爭就不會停止，「馬英九當政時期兩岸在涉外問題上為什麼能夠形成良性互動，原因其實大家都很清楚。如果美國通過幾個法案，發表幾句支持講話就能夠擴展台灣的國際空間，那麼蔡英文當局就不會在過去幾年丟掉七個邦交國，在參與國際組織活動問題上屢屢碰壁。」

李鵬還說，蔡英文當局「挾洋自重」，以為抱緊美國大腿就能夠解決台灣的國際空間問題，根本就是「病急亂投醫」，找錯了醫生開錯了藥方，「這些年美國隨意退出國際組織，不履行國際義務與責任，早已信譽掃地，卻想要逼迫某些國家不要同中國建交，幫助台灣參加國際組織，恐怕連美國自己都沒有底氣，這些法案和表態只會變成美國力不從心和『口惠而實不至』的另一例證。」

李鵬強調，兩岸關係的基本格局和發展趨勢已經非常明朗，順勢而為兩岸才能夠和平發展，逆勢而動只會導致台海地區的緊張動蕩，威脅到地區的和平穩定。美國通過所謂「台北法案」，蔡英文當局「挾洋自重」只會讓大陸繼續加大遏制「台獨」分裂、維護國家主權和領土完整的力度，最終要承擔嚴重後果的只會是台灣方面。

▼美國國會山莊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國國會山莊,國會大廈,美國眾議院,美國參議院。（圖／達志影像／美聯社）

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